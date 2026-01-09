Επίμονη αρκούδα 250 κιλών αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι – Ο… περίεργος τρόπος που την απομάκρυναν (Video)

Μια αρσενική μαύρη αρκούδα, βάρους περίπου 250 κιλών, αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι όπου είχε… αράξει, στην Καλιφόρνια.

Επί 4 εβδομάδες προσπαθούσαν να την κάνουν να φύγει από το καταφύγιό της, έναν στενό υπόγειο χώρο κάτω από το σπίτι, όπου… μπαινόβγαινε από τα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, το ζώο προκάλεσε σοβαρές φθορές, με το κόστος των ζημιών να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι η αρκούδα πείραξε σωληνώσεις φυσικού αερίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη να διακόψει την παροχή για λόγους ασφάλειας.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας απέτυχαν, παρά τη χρήση δολωμάτων, θορύβων και παγίδων — μία από τις οποίες μάλιστα παγίδευσε λάθος αρκούδα.

Η λύση ήρθε όταν ο ιδιοκτήτης απευθύνθηκε στην BEAR League, μια οργάνωση με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών με αρκούδες, η οποία κατέφυγε σε μια… ανορθόδοξη αλλά αποτελεσματική στρατηγική.

Σε μια επιχείρηση που διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά, ένας διασώστης σύρθηκε κάτω από το σπίτι, γνωρίζοντας ότι η αρκούδα βρισκόταν ακόμη εκεί.

Χρησιμοποίησε ειδικά paintballs γεμάτα φυτικό λάδι, χτυπώντας το ζώο στα πίσω μέρη ώστε να το ενοχλήσει χωρίς να το τραυματίσει.

Η μέθοδος λειτούργησε άμεσα και η αρκούδα εγκατέλειψε τον χώρο.

Για να αποτραπεί η επιστροφή της —καθώς στο παρελθόν είχε επιστρέψει ακόμη και αφού απομακρύνθηκε— η οργάνωση τοποθέτησε προσωρινά ηλεκτρικά αποτρεπτικά χαλάκια, δίνοντας χρόνο στον ιδιοκτήτη να επισκευάσει και να ασφαλίσει τον χώρο.

