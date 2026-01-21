search
ADVERTORIAL

21.01.2026 16:39

Αύξηση 29,6% στον κύκλο εργασιών της Siemens Ελλάδας για το 2025 με μοχλό το ισχυρό τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο

21.01.2026 16:39
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε για το οικονομικό έτος 2024–2025 η Siemens Ελλάδας, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια αναπτυξιακή της πορεία και επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του στρατηγικού μετασχηματισμού της Siemens στο πλαίσιο του προγράμματος ONE Tech Company.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 71,6 εκατ. ευρώ, έναντι 55,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος, επιβεβαιώνοντας μια σταθερά ανοδική και επιταχυνόμενη αναπτυξιακή δυναμική.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στις συνεχείς επενδύσεις της Siemens Ελλάδας και στην επιτυχημένη διάθεση στην αγορά ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου τεχνολογικών λύσεων, το οποίο καλύπτει κρίσιμες ανάγκες στους τομείς των υποδομών και της βιομηχανίας. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

  • Λύσεις μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και προηγμένες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας.
  • Λύσεις αυτοματισμών βιομηχανίας και κτηρίων καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού
  • Ψηφιακά συστήματα, λογισμικό προσομοίωσης και τεχνολογίες Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins & Simulation).

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς και υψηλής ανάπτυξης κλάδους, όπως η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη, οι προηγμένες λύσεις διαχείρισης υδάτων, οι ψηφιακές και βιώσιμες τεχνολογίες για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι πλατφόρμες βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής και της διαχείρισης κρίσιμων υποδομών.

Προοπτικές

Για το οικονομικό έτος 2025–2026, η Διοίκηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών, αξιοποιώντας το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, την τεχνολογική καινοτομία της εταιρείας και τις θετικές διαρθρωτικές τάσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Ο Βασίλης  Χατζίκος, CEO της Siemens Ελλάδας, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι ο στρατηγικός μας μετασχηματισμός αποδίδει. Επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας, με στόχο να προσφέρουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές προκλήσεις της εποχής: την ενεργειακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ONE Tech Company αποτελεί τον πυρήνα αυτής της πορείας.»

Η Eduarda Lima, CFO της Siemens Ελλάδας, σημείωσε: «Η φετινή αύξηση των εσόδων αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη ζήτηση της αγοράς, αλλά και την πειθαρχημένη εκτέλεση καθώς και τη στοχευμένη κατανομή κεφαλαίων σε τεχνολογικές λύσεις υψηλής αξίας με δυνατότητες κλιμάκωσης. Η εστίασή μας στην ποιότητα των περιθωρίων, την πειθαρχία στη διαχείριση των ταμειακών ροών και τις στοχευμένες επενδύσεις, δημιουργεί μια ισχυρή χρηματοοικονομική βάση για τη στήριξη βιώσιμης ανάπτυξης της Siemens Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.»

