21.01.2026 16:37

Επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

21.01.2026 16:37
1

Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του ιστορικού σημασίας έργου «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας, συνοδευόμενο με πολλή συγκίνηση και  πολλές ιστορικές αναφορές.

Η παράσταση, σε παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη και την  αγάπη του κοινού. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι εξαιρετικοί Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Δημήτρης Γκοτσόπουλος και συμμετέχει ο μοναδικός Γιάννης Ζουγανέλης. Παίζουν οι ξεχωριστοί Κώστας Καζάκας, Άννα Μονογιού και Δημήτρης Καπετανάκος. Ο υπέροχος Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμηνεύει ζωντανά μαζί με όλο τον θιάσο επί σκηνής τα τραγούδια.

Τον θιάσο ολοκληρώνουν ο Δημήτρης Γαλάνης, ο Μανώλης Γεραπετρίτης, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος, ο Μιχάλης Καζάκας, ο Παναγιώτης Καρμάτης, η Άννα Μαρία Κατσουλάκη, ο Βασίλης Λέμπερος, ο Μάρκος Ξύδης, ο Βασίλης Παπαδημητρίου, η Τάνια Ρόκκα, η Μαριάννα Τουντασάκη, ο Γιώργος Τσούρμας, ο Γιώργος Τσουρουνάκης, ο Ιάσονας Χρόνης, ο Παντελής Ψακίδης και η 8μελής ορχήστρα επί σκηνής, ο Βαχάν Γκαλστιάν (πνευστά), ο Αλέξανδρος Δημόπουλος (πλήκτρα), ο Δημήτρης Κούστας (ακορντεόν), ο Νίκος Μήλας (βιολί), ο Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα), ο Δημήτρης Σαββαΐδης (μπουζούκι), ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης (κιθάρα) και ο Χάρης Χαραλάμπους (μπάσο).

Άνθρωποι από τον χώρο των Τεχνών και του Θεάτρου, όπως επίσης και του πολιτικού κόσμου, τίμησαν με την παρουσία τους την παράσταση. Μεταξύ αυτών η Ζωή Ράπτη, ο Μάκης και Ρούλα Μάτσα, η Μαίρη Φιξ, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Νίκος Σταμπολίδης, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Στέλιος Θεοδωρόπουλος, η Μελίνα Κανά, η Μαρίζα Ρίζου, ο Κώστας Αρζόγλου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ, η Γιούλικα Σκαφιδά.

Μέσα από την καθηλωτική σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, η Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Στο πρόγραμμα της παράστασης, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1973, ο σπουδαίος συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλλης είχε γράψει «…πως ο τόπος μας μοιάζει με τον Κρόνο, τον θεό που έτρωγε τα παιδιά του». Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε με σατιρικό σχόλιο και άλλοτε με κραυγή δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική Διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Σύμβουλος Θεάτρου Σκιών: Τάσος Κώνστας

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Βοηθός β’ σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

«ΘΕΑΤΡΟΝ»

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

