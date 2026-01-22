search
Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Φεβρουάριος – Ιούνιος 2026

Η αγαπημένη σειρά εικαστικών εργαστηρίων «Στον Πύργο του Εργοστασίου» και «Στην Αυλή του Εργοστασίου» του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία Κυριακή τον μήνα, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, τα παιδιά αντλούν έμπνευση από τον μοναδικό βιομηχανικό χώρο του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας που φώτιζε την Αθήνα για περισσότερα από 120 χρόνια, έρχονται σε επαφή με τις πρώτες ύλες του εργοστασίου, ανακαλύπτουν τις υφές και τις ποιότητες του κάθε υλικού και δημιουργούν τα δικά τους αυθεντικά έργα τέχνης.

Κάθε εργαστήριο προσαρμόζεται στις ηλικιακές ομάδες και επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο υλικό που συνδέεται με τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου – από το μέταλλο, μέχρι το κάρβουνο, το νήμα, το χαρτί και τα ανακυκλώσιμα πλαστικά. Τα παιδιά εξερευνούν το «περιβάλλον» κάθε υλικού, δοκιμάζουν τις δυνατότητές του, πειραματίζονται με ειδικές τεχνικές και του δίνουν μορφή, δημιουργώντας ένα πραγματικό έργο τέχνης.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στον Πύργο του Εργοστασίου (κτίριο Νέο Υδαταέριο) και από την άνοιξη, όταν ο καιρός το επιτρέπει, στην Αυλή του Εργοστασίου (υπαίθριος χώρος Skywalk).

Αναλυτικά τα εργαστήρια:

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου | Στον Πύργο του εργοστασίου – Παίζοντας με σύρματα

Πόσο εύκολα λυγίζει το μέταλλο; Πού το συναντάμε μέσα στο εργοστάσιο; Τα παιδιά συλλέγουν όσα περισσότερα μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν και δημιουργούν ένα γλυπτό που αλλάζει σχήμα όποτε το θελήσουν.

11:00–12:00 | για παιδιά 3–5 ετών

12:30–13:30 | για παιδιά 6–10 ετών

Κυριακή 8 Μαρτίου | Στον Πύργο του εργοστασίου – Ζωγραφίζοντας με κάρβουνο

Πόσο λερώνει το κάρβουνο; Τι ήχο κάνει πάνω στο χαρτί; Ήξερες ότι το κάρβουνο υπήρχε σε τεράστιες ποσότητες μέσα στο εργοστάσιο; Με αφορμή την πρώτη ύλη για την παρασκευή του φωταερίου, τα παιδιά μαζεύουν όσο περισσότερο κάρβουνο μπορούν και ζωγραφίζουν ένα μοναδικό έργο τέχνης.

11:00–12:00 | για παιδιά 3–5 ετών

12:30–13:30 | για παιδιά 6–10 ετών

Κυριακή 5 Απριλίου | Στην Αυλή του εργοστασίου – Παίζοντας με νήματα

Τι χρειάζεται για να φτιαχτεί μια τόσο δα μικρή κλωστή; Πόσα μέτρα νήμα χρειάζονται για να τυλίξουμε μια δεξαμενή φωταερίου; Τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις ένα κομμάτι ύφασμα και δημιουργούν μια απαλή, υφασμάτινη κατασκευή.

11:00–12:00 | για παιδιά 3–5 ετών

12:30–13:30 | για παιδιά 6–10 ετών

Κυριακή 24 Μαΐου | Στην Αυλή του εργοστασίου – Κατασκευάζοντας με χαρτόνι

Τι ήχο κάνει το χαρτί όταν τσαλακώνεται; Πόσο ψηλό μπορεί να γίνει ένα χάρτινο μηχάνημα; Πόσα μηχανήματα χωράνε σ’ ένα χάρτινο κουτί; Τα παιδιά φτιάχνουν την πιο πολύχρωμη, χάρτινη εκδοχή του εργοστασίου.

11:00–12:00 | για παιδιά 3–5 ετών

12:30–13:30 | για παιδιά 6–10 ετών

Κυριακή 7 Ιουνίου | Στην Αυλή του εργοστασίου – Παίζοντας με πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά

Πόσα πλαστικά αντικείμενα βρίσκονται γύρω μας; Είναι σκουπίδια ή θησαυρός; Τι σχέση έχει το πλαστικό με το καλοκαίρι; Τα παιδιά ανακαλύπτουν «θησαυρούς» από ανακυκλώσιμα υλικά που κρύβονται μέσα στο παλιό εργοστάσιο και συνθέτουν το πιο οικολογικό έργο τέχνης.

11:00–12:00 | για παιδιά 3–5 ετών

12:30–13:30 | για παιδιά 6–10 ετών

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής: 6€ / παιδί (ο συνοδός συμμετέχει δωρεάν)

Η προπώληση ανοίγει σταδιακά για κάθε εργαστήριο μέσω more.com

Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

