22.01.2026 14:47

«Smalltown Boy» του Μάνου Τζωράκη – Από 16 Φεβρουαρίου στο Θέατρο 104

22.01.2026 14:47
Smalltown Boy-5

Μετά τις επιτυχίες «Τόρνος», «Γιοσίρου» και «PIGALLE»  ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κοιλάκος επιστρέφει με το “Smalltown Boy”, μια δυνατή coming-of-age παράσταση εμπνευσμένη από το εμβληματικό queer anthem των Bronski Beat.

Βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, το Smalltown Boy του Μάνου Τζωράκη ακολουθεί την επιστροφή ενός νεαρού άνδρα στον τόπο των παιδικών του χρόνων και την αναμέτρησή του με το παρελθόν: τη σχέση με τον πατέρα, το διαγενεακό τραύμα, το κουήρ ξύπνημα της εφηβείας.

Πέντε ανδρικές μορφές -ή μήπως πέντε εκδοχές του ήρωα;- ξεδιπλώνουν επί σκηνής το παζλ μιας ζωής, καθώς μυστικά της προσωπικής, οικογενειακής και τοπικής ιστορίας έρχονται σταδιακά στο φως, και η θεατρική σκηνή -άλλοτε παιδικό καταφύγιο του ήρωα- μετατρέπεται σε πεδίο μνήμης και επιβίωσης.

“Run away, turn away, run away, turn away, run away”

Ο Μιχάλης Κοιλάκος σκηνοθετεί μια παράσταση-επιστροφή στην παιδική ηλικία: ένα εσωτερικό ταξίδι από το αττικό φως στο άγριο κρητικό τοπίο και πίσω, με οδηγό την απελευθερωτική ποπ του Jimmy Somerville.

Πρωταγωνιστεί ο Εμμανουήλ Κοντός.

Μια παράσταση για την ενηλικίωση, την ανδρική ταυτότητα και το θέατρο ως πράξη επιβίωσης.

Συντελεστές
Κείμενο: Μάνος Τζωράκης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κοιλάκος
Ερμηνεία: Εμμανουήλ Κοντός
Σκηνικά: Άννα Σάπκα

Κοστούμια: Ναταλία Αστυπαλίτη 
Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση
Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Τρέιλερ παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης
Γραφιστικά / Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Κεντρωτάς
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Παραγωγή: 451F PERFORMING ARTS AMKE

Πληροφορίες
Θέατρο 104, Black Box, Ευμολπιδών 41, Γκάζι
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:00 | Από 16 Φεβρουαρίου 2026
Τιμές εισιτηρίων: 14 € | 10 € φοιτητικό, ανέργων

Προπώληση: More.com Smalltown Boy  

asthenoforo-eksot
ΥΓΕΙΑ

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

koysner davos gaza 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Ο Κούσνερ παρουσίασε το master plan για τη Γάζα – Ουρανοξύστες, λεωφόροι και πολυτελείς κατοικίες – Τι θα γίνει με την Χαμάς

kaklamanis_2201_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτο βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας»

trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

etad-1
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

