23.01.2026 16:38

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ-Α/Κ Λιβανάτων

23.01.2026 16:38
nea-odos

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λιβανάτων (149,555ο χλμ.), από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υλοποιούνται διαδοχικά και σε πολλαπλές φάσεις.

Σε συνέχεια του από 16/1 Δελτίου Τύπου ακολουθεί ενημέρωση για τις λοιπές φάσεις που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23/1 και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 31/1:

5η φάση: Αποκλεισμός της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται με εναλλάξ κυκλοφορία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα.

6η φάση: Αποκλεισμός της κάθετης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της αριστερής παράπλευρης οδού του ΑΘΕ  και του Ορίου Έργου Παραχώρησης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παραλία. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από το Όριο Έργου Παραχώρησης μέχρι την κάθετη οδό, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία.

7η φάση: Αποκλεισμός της κάθετης οδού στο τμήμα μεταξύ της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ και του Ορίου Έργου Παραχώρησης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λιβανάτες. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από το Όριο Έργου Παραχώρησης μέχρι κάθετη οδό, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία.

8η φάση: Αποκλεισμός της αριστερής παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Ορίου Έργου Παραχώρησης και της κάθετης οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Η  κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα.

9η φάση: Αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Ορίου Έργου Παραχώρησης και της κάθετης οδού στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία.

10η φάση: Αποκλεισμός της κάθετης οδού στο τμήμα μεταξύ της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ και του Ορίου Έργου Παραχώρησης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λιβανάτες. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από το Όριο Έργου Παραχώρησης μέχρι και την κάθετη οδό, στην κατεύθυνση προς Λαμία. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα.

11η φάση: Αποκλεισμός της κάθετης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της δεξιάς παράπλευρης οδού του ΑΘΕ και του Ορίου Έργου Παραχώρησης, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς παραλία. Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από το Όριο Έργου Παραχώρησης μέχρι την κάθετη οδό, στην κατεύθυνση προς Λαμία. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα.

12η φάση: Αποκλεισμός της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ του Ορίου Έργου Παραχώρησης της κάθετης οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 17:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

