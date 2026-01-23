search
23.01.2026 13:43

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο Μαντήλι» από 19 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Φούρνος

23.01.2026 13:43
Η εταιρεία  Θεάτρου Άσκηση, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στον θεατρικό χώρο παρουσιάζει το έργο του Σωτήρη Δημητρίου «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο Μαντήλι» σε σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη στο Θέατρο Φούρνος.

Πρεμιέρα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00

Το πορτρέτο μιας γυναίκας που αφηγείται τον βίο της ως πράξη μνήμης και εξομολόγησης. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο όπου το παρελθόν γίνεται σκηνικό για τον εσωτερικό της κόσμο.

Η παράσταση Ουρανός απ’ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου, (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022) ένα ζωντανό μνημείο γλώσσας με ρωγμές, επιγραφές και αφανή βάθρα.

Η κεντρική αφηγήτρια, η Αλέξω, αρχετυπική φιγούρα, μάνα, θεά, μνήμη, εμφορείται από την ακατανίκητη ανάγκη να μοιραστεί. Ο λόγος ανεβαίνει από μέσα της όπως ένα ορμητικό ρεύμα που πρέπει οπωσδήποτε να βρει διέξοδο.

Θέλει να ποτίσει, να συμπαρασύρει, να πνίξει. Οι λέξεις γίνονται σώμα, γίνονται κίνηση, γίνονται πληγή. Η απώλεια συναντά την πίστη, η ενοχή τον λυτρωμό και η ζωή την αναπόδραστη σκιά του θανάτου. Μια τελετουργία ζωής, που γίνεται ομολογία ενοχής, νοσταλγίας και αναγεννητικής καταστροφής, υπό το φως ενός χορεύοντος ήλιου.

Οι λέξεις της Αλέξως βγαλμένες από τα έγκατα της Ηπείρου, θραυσματικές και μαλακές, αστείες ή παράτολμες, αισχρές, γενναιόδωρες, αλλόκοτες, μεγαλοπρεπείς, υφαίνουν μια ταπισερί με κρυφά στημόνια: το άγνωστο σχέδιο του Θεού.

Η παράσταση παίχτηκε το καλοκαίρι του 2025 στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου
  • Σύλληψη – δραματουργία – σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης
  • Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
  • Μουσική επιμέλεια: Φραγκίσκη Μουστάκη
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Σώλος
  • Βοηθός σκηνογράφου: Ζωή Κελέση

Παίζουν οι ηθοποιοί: Περικλής Μουστάκης, Δώρα Στυλιανέση, Ελένη Καστανιώτη, Γιώργος Σώλος

Φωτογραφίες: Kostas Ypsilos

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Άσκηση

Πληροφορίες: Από 19/2/2026

Θέατρο Φούρνος | Μαυρομιχάλη 168 Αθήνα 11472 | τηλ. 210 6460748

Ημέρες παραστάσεων : Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Διάρκεια 70’

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ 

