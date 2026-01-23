Πράσινη Αριστερά: «Ο Βόλος αβίωτη πόλη»

Δελτία Τύπου για τον άγριο ξυλοδαρμό του εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησία» στον Βόλο, για την Γροιλανδία και για την εξέγερση του ιρανικού λαού εξέδωσε η Πράσινη Αριστερά.

Αναλυτικά:

«Ο Βόλος αβίωτη πόλη

Γαργάλας, Λημνιός και τώρα o εκδότης της Μαγνησίας και του magnisianews.gr Δημήτρης Καρεκλίδης.

Άσκηση σωματικής βίας προκειμένου να σταματήσουν να ενοχλούν αυτούς που θεωρούν τον Βόλο φέουδο προς εκμετάλλευση.

Παραδείγματα προς εκφοβισμό για όποιον άλλο θελήσει να αντιδράσει, να διατυπώσει αντίθετη ή απλά να διατυπώσει άποψη για ότι άσχημο συμβαίνει στην πόλη μας.

Τρανό παράδειγμα άλλωστε ο Τράμπ…

Οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν.

Μόνο ο λαός του Βόλου μπορεί να βάλει τέλος σε αυτές τις καταστάσεις ή να συμβιβαστεί και να αδιαφορήσει.

Αυτό που εντέλει μετριέται πλέον είναι η ποιότητα των πολιτών του Βόλου και ο πολιτισμός που διαχρονικά θεωρούσαν ότι κατείχαν σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ¨απλοϊκούς¨ γείτονες μας.

Η φασιστική ενέργεια δεν συνέβη τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στην στοχοποίηση δημοσιογράφων, που αθρώνουν ανάστημα και κάνουν κριτική.

Η προστασία του δημοσιογραφικού κόσμου είναι δημοκρατική κατάκτηση και πρέπει να περιφρουρηθεί από τους πολίτες, μιας και η Δικαιοσύνη σιωπά ή “δεν βλέπει”.

Όταν ένας δημοσιογράφος χτυπιέται, η ελευθερία όλων μας δέχεται πλήγμα.

Ο Βόλος πρέπει να αλλάξει από τους πολίτες του, αλλιώς δεν έχει μέλλον όπως δεν έχει και παρών.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στοιχίζεται στον αγώνα για Δημοκρατία, ενάντια στους τραμπούκους του παρακράτους».

«Για την Γροιλανδία

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για την Γροιλανδία είναι άκρως επικίνδυνες για το μέλλον της ανθρωπότητας και εγκυμονούν κινδύνους για την παγκόσμια Ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη ισχύος και εφαρμόζοντας την ρητορική «το δίκαιο του ισχυρότερου», απειλεί με προσάρτηση την Γροιλανδία, είτε με αγορά, είτε με τη βία των όπλων.

Δηλώσεις που περιφρονούν το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση, δηλώσεις που στρέφονται ωμά εναντίον άλλης χώρας.

Η πολιτική αυτή, της καταπάτησης κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, είναι επικίνδυνη για ολόκληρη την υφήλιο.

Εφαρμογή τέτοιας απειλής θα άνοιγε «τον ασκό του Αιόλου» με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ καταδικάζει τέτοιες πρακτικές επικίνδυνης πολιτικής από τη μεριά των ΗΠΑ.

Στηρίζουμε το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση.

Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης, να καταδικάσουν χωρίς περιστροφές τις δηλώσεις Τράμπ».

«Για την εξέγερση του Ιρανικού λαού

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δηλώνει την συμπαράστασή της και στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, που αγωνίζεται για την ανατροπή του αυταρχικού, δολοφονικού ισλαμικού καθεστώτος των Μουλάδων, ζητώντας τα αυτονόητα: Δημοκρατία, Ελευθερία και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

Καταδικάζουμε τις εν ψυχρώ δολοφονίες άμαχων πολιτών που διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους.

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης του αγώνα του Ιρανικού λαού, με απειλές εξωτερικής παρέμβασης, κυρίως από τις ΗΠΑ, και κάθε προσπάθειας επαναφοράς – επιβολής του προηγούμενου αυταρχικού καθεστώτος της μοναρχίας των Παχλεβί (Σάχη).

Ο λαός του Ιράν με πολιτισμό και κουλτούρα αιώνων, αυτός και μόνον αυτός με δημοκρατικό τρόπο και χωρίς εξωτερικούς προστάτες θα αποφασίσει για το μέλλον τoυ».