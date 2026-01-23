Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά στη Χιλή

Τη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τη φονική δασική πυρκαγιά στη νότια Χιλή, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 21 άτομα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, η εισαγγελία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό Μαρσέλα Καρταχένα, πρόκειται για έναν ενήλικο που εμπλέκεται άμεσα στην πυρκαγιά στον νομό Μπιομπίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Ένας ακόμη θάνατος καταγράφηκε στον γειτονικό νομό Νιούμπλε.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε τρεις ακόμη συλλήψεις υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εμπρησμούς και εστιάζουν σε αυτό το σενάριο.

«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία», για πρόθεση «να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Λάρα, 68 ετών, κάτοικος στην Πούντα Πάρα, στον νομό Μπιομπίο, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως τα περισσότερα στην κοινότητα αυτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι Χιλιανός, 39 ετών, με ποινικό μητρώο για επιθέσεις και πρόκληση «σοβαρών σωματικών βλαβών» και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.

Κατά τον επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, οι πυρκαγιές σε εξέλιξη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ οι πυροπαθείς είναι κάπου 20.000. Οι φωτιές έπληξαν τους νομούς Αραουκανία, Νιούμπλε και Μπιομπίο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, ευνόησαν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων, καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά και πόλεις.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλαπλές πυρκαγιές γύρω από την πόλη Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαντιάγο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα της εισαγγελίας. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οφείλονταν σε εμπρησμούς που αποδόθηκαν σε πυροσβέστες και δασοφύλακες.

