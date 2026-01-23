search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 07:16

Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά στη Χιλή

23.01.2026 07:16
foties chile (1)

Τη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τη φονική δασική πυρκαγιά στη νότια Χιλή, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 21 άτομα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, η εισαγγελία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό Μαρσέλα Καρταχένα, πρόκειται για έναν ενήλικο που εμπλέκεται άμεσα στην πυρκαγιά στον νομό Μπιομπίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Ένας ακόμη θάνατος καταγράφηκε στον γειτονικό νομό Νιούμπλε.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε τρεις ακόμη συλλήψεις υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας αφέθηκε ελεύθερος. 

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εμπρησμούς και εστιάζουν σε αυτό το σενάριο.

«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία», για πρόθεση «να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Λάρα, 68 ετών, κάτοικος στην Πούντα Πάρα, στον νομό Μπιομπίο, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως τα περισσότερα στην κοινότητα αυτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι Χιλιανός, 39 ετών, με ποινικό μητρώο για επιθέσεις και πρόκληση «σοβαρών σωματικών βλαβών» και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.

Κατά τον επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, οι πυρκαγιές σε εξέλιξη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ οι πυροπαθείς είναι κάπου 20.000. Οι φωτιές έπληξαν τους νομούς Αραουκανία, Νιούμπλε και Μπιομπίο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, ευνόησαν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων, καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά και πόλεις.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλαπλές πυρκαγιές γύρω από την πόλη Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαντιάγο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα της εισαγγελίας. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οφείλονταν σε εμπρησμούς που αποδόθηκαν σε πυροσβέστες και δασοφύλακες.

Διαβάστε επίσης

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

NYT: Υπό αμερικανική κυριαρχία περιοχές της Γροιλανδίας, μπλόκο σε γεωτρήσεις από Ρωσία και Κίνα στο «περίγραμμα της συμφωνίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

papila-new
LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

dikastirio aithousa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

VANCE_5XRONO
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Βανς: Για το… καλό του συνελήφθη ο 5χρονος από την ICE – «Τι έπρεπε να κάνουν; Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ελληνική ιδιαιτερότητα» της φτώχειας – Εργαζόμενοι, φτωχοί και ουραγοί της Ευρώπης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:11
groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

papila-new
LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

dikastirio aithousa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

1 / 3