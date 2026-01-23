Τα ντέρμπι Γιουβέντους-Νάπολι, Ρόμα-Μίλαν και η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League παίζουν στην COSMOTE TV

Στα κανάλια COSMOTE SPORT πλούσιο θέαμα από το NBA, το FIBA Basketball Champions League και το WRC του Μόντε Κάρλο

Δύο μεγάλα ντέρμπι για την 22η αγωνιστική της Serie A έρχονται την Κυριακή 25/1 στην COSMOTE TV. Η Γιουβέντους θα υποδεχθεί τη Νάπολι (19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Ρόμα θα παίξει εναντίον της Μίλαν (21:45, COSMOTE SPORT 2HD), σε δύο καθοριστικές αναμετρήσεις για τη «μάχη» της τετράδας του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τους αγώνες Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ (24/1, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός (24/1, 20:00, COSMOTE SPORT 2HD) και ΟΦΗ-Παναιτωλικός (25/1, 18:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο μπασκετικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις 76ers-Knicks (24/1, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD), Bucks-Mavericks (26/1, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD) και 76ers-Bucks (28/1, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD) για το NBA. Τα ξημερώματα της Κυριακής 25/1 (03:00, COSMOTE SPORT 4HD) θα διεξαχθεί ο αγώνας Bulls–Celtics, μετά τη λήξη του οποίου, θα ακολουθήσει και η τελετή απόσυρσης της φανέλας του Ντέρικ Ρόουζ (06:00, COSMOTE SPORT 4HD). Ξεχωρίζουν, επίσης, και τα ματς Καρδίτσα-Τόφας (27/1, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD) και ΑΕΚ-Άλμπα Βερολίνου (28/1, 19:00, COSMOTE SPORT 4HD) για την «φάση των 16» του FIBA Basketball Champions League.

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV ανήκει και ο πρώτος αγώνας του φετινού WRC, ο οποίος διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο. Όλη η δράση του τριημέρου 23-25/1 θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5HD.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Asteras AKTOR-AEK (24/1, 19:30), Άρης-Λεβαδειακός (25/1, 16:00) και Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (25/1, 19:30) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (24/1, 19:30), Νιούκαστλ-Άστον Βίλα (25/1, 16:00), Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/1, 18:30) και Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης (24/1, 22:00).

Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει εκτός με τη Βιλερμπάν (20/1, 21:45). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Μπαχτσεσεχίρ-Άρης Betsson (28/1, 18:00) και Πανιώνιος Cosmorama Travel-Λόντον Λάιονς (28/1, 19:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων της εβδομάδας 23-30/1 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

Παρασκευή 23.01.26

00:05 Εκπομπή «Europa League Show», COSMOTE SPORT 2HD

10:00 WRC Μόντε Κάρλο, SS4 Laborel/Chauvac-Laux-Montaux 1, COSMOTE SPORT 5HD

11:30 WRC Μόντε Κάρλο, SS5 St. Nazaire le Desert/La Motte-Chalancon 1, COSMOTE SPORT 5HD

12:50 WRC Μόντε Κάρλο, SS6 La Batie des Fonts/Aspremont 1, COSMOTE SPORT 5HD & START

19:00 ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια Αραδίππου, Cyprus League by Stoiximan, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

21:45 Ίντερ-Πίζα, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Ντέρμπι-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 29η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:15 Κάζα Πία-Άβες, Liga Portugal Betclic, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

Σάββατο 24.01.26

09:30 WRC Μόντε Κάρλο, SS10 La Breole/Bellafaire 1, COSMOTE SPORT 5HD

10:55 WRC Μόντε Κάρλο, SS11 Vaumeilh/Claret 2, COSMOTE SPORT 5HD

14:30 Μίλγουολ-Τσάρλτον, Sky Bet EFL Championship, 29η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ», COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS

16:00 Κόμο-Τορίνο, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

17:00 Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS

17:00 Χαλ-Σουόνσι, Sky Bet EFL Championship, 29η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:00 Φιορεντίνα-Κάλιαρι, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

19:05 Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ», COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS

19:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet vs Πανσερραϊκός», COSMOTE SPORT 2HD

19:30 Νέομ-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός, Stoiximan Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

20:00 Μπρέογκαν-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

20:00 Αρούκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:30 World Athletics Indoor Tour Gold Βοστόνη, COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE

21:45 Λέτσε-Λάτσιο, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

22:00 Philadelphia 76ers-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

Κυριακή 25.01.26

03:00 Chicago Bulls-Boston Celtics, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:00 Justin Gaethje-Paddy Pimblett, UFC 324, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 6HD

06:00 Τελετή Απόσυρσης Φανέλας Ντέρικ Ρόουζ, COSMOTE SPORT 4HD

09:05 WRC Μόντε Κάρλο, SS14 Col de Braus/La Cabanette 1, COSMOTE SPORT 5HD

10:30 WRC Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1, COSMOTE SPORT 5HD

12:05 WRC Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2, COSMOTE SPORT 5HD

13:30 Σασουόλο-Κρεμονέζε, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

14:00 WRC Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 Αταλάντα-Πάρμα, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 Τζένοα Μπολόνια, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Παναιτωλικός», COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Χαρτς-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 Πετκίμ-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

18:00 ΟΦΗ-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

19:00 Γιουβέντους-Νάπολι, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & 4K

19:00 Πάφος-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League by Stoiximan, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

19:30 Αλ Ριάντ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

20:00 Μπενφίκα-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

20:00 Μπρέσια-Ούντινε, Lega Basket Serie A, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

20:30 Μπαρτσελόνα-Τενερίφη, ACB Liga Endesa, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD

21:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

21:45 Ρόμα-Μίλαν, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Denver Broncos-New England Patriots, NFL Playoffs, AFC Championship, COSMOTE SPORT 9HD

22:30 Μπράγκα-Αλβέρκα, Liga Portugal Betclic, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:30 Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

Δευτέρα 26.01.26

01:30 Seattle Seahawks-Los Angeles Rams, NFL Playoffs, NFC Championship, COSMOTE SPORT 9HD

02:00 Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

18:00 Μερκεζεφέντι-Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

19:30 Αλ Νασρ-Αλ Τααβούν, Roshn Saudi League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

21:00 Αρμάνι Μιλάνο-Βαρέζε, Lega Basket Serie A, 17η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:45 Ελλάς Βερόνα-Ουντινέζε, Serie A, 22η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Νόριτς-Κόβεντρι, Sky Bet EFL Championship, 29η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START

22:15 Πόρτο-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

Τρίτη 27.01.26

02:00 Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

19:00 Ολυμπιακός-Μιλάνο, CEV Champions League Volleyball Γυναικών, Φάση Ομίλων, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD & START

19:30 Καρδίτσα-Τόφας, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

21:30 Τσιβιτανόβα-Λέουβεν, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Φάση Ομίλων, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:40 Εκπομπή «Pick n’ Roll», COSMOTE SPORT 4HD

22:00 Ντονκάστερ-Λέιτον Όριεντ, Sky Bet EFL League One, 29η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

Τετάρτη 28.01.26

03:00 Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

19:00 ΑΕΚ-Άλμπα Βερολίνου, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

19:30 Αλ Αχλί-Αλ Έτιφακ, Roshn Saudi League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

Πέμπτη 29.01.26

02:00 Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:30 Houston Rockets-San Antonio Spurs, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

17:30 Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας, CEV Challenge Cup Volleyball Γυναικών, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

18:00 ΠΑΟΚ-Ποντολιάνι, CEV Challenge Cup Volleyball Ανδρών, Φάση των 16, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Αλ Καντσία-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD