Αυξήσεις πολλών ταχυτήτων στον ιδιωτικό τομέα: Κέρδη για μεσαίους, μηδέν για χαμηλόμισθους

Με αυξημένες καθαρές αποδοχές θα πληρωθεί τον Ιανουάριο σημαντικό μέρος των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, λόγω της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας και της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι «πολλών ταχυτήτων»: άλλοι θα δουν ουσιαστική ενίσχυση, ενώ για τους χαμηλόμισθους –ιδίως χωρίς εξαρτώμενα μέλη– το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από ελάχιστο έως και μηδενικό, χωρίς ούτε ένα ευρώ αύξησης στη μηνιαία καθαρή πληρωμή.

Η μεταβολή δεν συνδέεται με αύξηση στον ονομαστικό μισθό, αλλά με τον τρόπο που «γράφεται» ο φόρος κάθε μήνα στη μισθοδοσία. Έτσι, σε όσους προκύπτει όφελος, αυτό αποτυπώνεται άμεσα στο καθαρό ποσό που πιστώνεται, ενώ σε βάθος έτους μπορεί –ανά περίπτωση– να ισοδυναμεί με έναν ή και περισσότερους επιπλέον μισθούς. Στον αντίποδα, σε εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές και χωρίς παιδιά, η παρακράτηση είναι ήδη περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ουσιαστικό περιθώριο ελάφρυνσης.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα οφέλη

Το μεγαλύτερο κέρδος καταγράφεται στους εργαζόμενους έως 30 ετών και στους μισθωτούς με προστατευόμενα τέκνα, ιδίως όταν το ετήσιο καθαρό εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η ύπαρξη παιδιών λειτουργεί ως επιπλέον «μοχλός» μείωσης του τελικού φόρου, άρα και της μηνιαίας παρακράτησης, οδηγώντας σε αισθητά υψηλότερες καθαρές αποδοχές σε σχέση με εργαζόμενους ίδιου μισθού χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που προκύπτουν από τη νέα κλίμακα, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές μπορεί να ξεκινούν από λίγα ευρώ τον μήνα και να φτάνουν σε τριψήφια ποσά, ανάλογα με μισθό και οικογενειακή κατάσταση. Ενδεικτικά, εργαζόμενος άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ εμφανίζεται να έχει αύξηση 5,7 ευρώ τον μήνα.

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, εργαζόμενοι με παιδιά και υψηλότερες αποδοχές βλέπουν πολύ μεγαλύτερη μεταβολή:

Μισθωτός σε λογιστικό γραφείο με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ: αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος περίπου 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών σε εστιατόριο με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ: ενίσχυση 177 ευρώ μηνιαίως και όφελος περίπου 2.480 ευρώ τον χρόνο, σχεδόν δύο μισθοί.

Μισθωτός σε αρχιτεκτονικό γραφείο με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ: αύξηση 93 ευρώ τον μήνα ή περίπου 1.300 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ: αύξηση 292,86 ευρώ τον μήνα και συνολικό ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από δύο μισθούς.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση δεν είναι αντίστοιχη για υψηλόμισθους χωρίς παιδιά. Για παράδειγμα, διευθυντικό στέλεχος χωρίς εξαρτώμενα μέλη, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, εμφανίζεται να έχει όφελος περίπου 79 ευρώ τον μήνα ή 1.100 ευρώ ετησίως: μεν σημαντικό σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου «μετρά» ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων.

Η «σκιά» των χαμηλόμισθων

Το στοιχείο που αναδεικνύει την πολλαπλή ταχύτητα των αυξήσεων είναι η θέση των χαμηλόμισθων χωρίς παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε το όφελος μένει σε μονοψήφια ποσά είτε –ανάλογα με το ακριβές εισόδημα και την παρακράτηση– μπορεί να μην προκύπτει καμία μεταβολή στη μηνιαία καθαρή πληρωμή. Ενδεικτικά, ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και καθαρές αποδοχές 980 ευρώ εμφανίζεται να έχει ετήσια αύξηση μόλις 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 7 ευρώ τον μήνα, εικόνα που εξηγεί γιατί στην πράξη πολλοί χαμηλόμισθοι μπορεί να μην δουν «χειροπιαστή» διαφορά στο πορτοφόλι τους.

Συνολικά, η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας δημιουργεί αυξήσεις καθαρών αποδοχών για μεγάλο μέρος των μισθωτών, αλλά με έντονες αποκλίσεις. Το ύψος του εισοδήματος και –κυρίως– τα εξαρτώμενα μέλη αποδεικνύονται οι παράγοντες που καθορίζουν ποιοι θα δουν ουσιαστικό κέρδος και ποιοι θα μείνουν με μικρή ή μηδενική μεταβολή.

