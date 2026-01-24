search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

Μπακαλιάρος μεσογειακός, σε σάλτσα ντομάτας, με πατάτες και ελιές

Ο μπακαλιάρος μεσογειακού τύπου είναι ένα νόστιμο κυρίως πιάτο με ψάρι, ιδανικό για ένα οικογενειακό δείπνο ή ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.

Ετοιμάζεται εύκολα με πατάτες και ντομάτες ενώ η προσθήκη των ελιών και της κάπαρης τον κάνει ακόμα πιο γευστικό και προσθέτει αυτή τη μεσογειακή πινελιά που δίνει σε αυτόν τον μπακαλιάρο τ’ όνομά του.

Υλικά για τη Συνταγή

600 γραμμάρια μπακαλιάρο (γίνεται πιο νόστιμος με αφαλατωμένο αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αποψυγμένο)

100 γραμμάρια ελιές Καλαμών, χωρίς κουκούτσι

500 γραμμάρια πατάτες, κομμένες σε κύβους

1 ποτήρι λευκό κρασί

400 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας

2 κουταλιές της σούπας κάπαρη

Ελαιόλαδο κατά βούληση

1 σκελίδα σκόρδο

Λίγο φρέσκο ​​δεντρολίβανο

Χοντρό αλάτι

Εκτέλεση

1. Αρχικά φιλετάρετε τον μπακαλιάρο, αφαιρώντας την πέτσα και τα κόκαλα, αν τυχόν εχει και στη συνέχεια κόψτε τον σε κομμάτια.  

2. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σοτάρετε τις κομμένες σε κύβους πατάτες σε λίγο λάδι μαζί με το δεντρολίβανο και μια σκελίδα σκόρδο. Οι πατάτες θα πρέπει να αρχίσουν να ροδίζουν. Προσθέστε λίγο χοντρό αλάτι και τον μπακαλιάρο σε κομμάτια και στη συνέχεια σβήστε με το λευκό κρασί.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, στη συνέχεια προσθέστε τη σάλτσα ντομάτας και την κάπαρη που έχετε αφήσει να μουλιάσει για λίγα λεπτά για να φύγει το αλάτι, σκεπάστε με το καπάκι και μαγειρέψτε για περίπου μισή ώρα, αφήνοντας το φαγητό να σιγοβράσει.

4. Όταν σχεδόν ψηθούν οι πατάτες, προσθέστε τις ελιές Καλαμών και ανακατέψτε. Ο μπακαλιάρος θα σπάσει ελαφρώς. Σβήστε τη φωτιά και ραντίστε το πιάτο με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και λίγο ψιλοκομμένο ​​δεντρολίβανο ή μαϊντανό, αν θέλετε.

