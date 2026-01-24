search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 14:28

Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα (Video)

24.01.2026 14:28
fotia bronx (1) (1)

Mεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

«Ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα»

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Εν μέσω πυκνών καπνών και ανησυχιών για τη στατικότητα του κτηρίου οι πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

«Πάρτι» στο Twitter με τη νέα γκάφα του Λευκού Οίκου: Έδειξαν σε φωτογραφία AI τον Τραμπ να πηγαίνει στη Γροιλανδία με έναν… πιγκουίνο

Αυστραλία: Νεκρός o 12χρονος που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

«Το έκανα για πλάκα»: Ένοχη η καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή στις Σέρρες – Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

anastasia athini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας: Δεν φταίει το έργο υπογειοποίησης για την καταστροφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 15:18
sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

«Το έκανα για πλάκα»: Ένοχη η καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή στις Σέρρες – Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

1 / 3