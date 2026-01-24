Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα (Video)

Mεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

«Ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα»

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

FDNY members are operating at a 4-alarm fire at 3485 Bivonia Street in the Bronx. pic.twitter.com/efYUhnatYq — FDNY (@FDNY) January 24, 2026

Εν μέσω πυκνών καπνών και ανησυχιών για τη στατικότητα του κτηρίου οι πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.

