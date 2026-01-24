Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Mεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.
Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.
Εν μέσω πυκνών καπνών και ανησυχιών για τη στατικότητα του κτηρίου οι πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.
