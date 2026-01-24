ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 12 πολιτείες – Ακραία χιονοθύελλα, πολικό ψύχος και ακυρώσεις 10.000 πτήσεων

Mε θερμοκρασίες ως -23°C για τη Νέα Υόρκη και κάτω από τους -46°C στις Βόρειες Πεδιάδες, 40 αμερικανικές πολιτείες είναι αντιμέτωπες με την ακραία χειμερινή κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει ως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους έως την Κυριακή.

Σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται ήδη στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου 24.000 νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με διακοπές ρεύματος. Στους μείον 27 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία στο Σικάγο.

FOX 25 is in Norman, Oklahoma, as snowfall intensity is increasing across the state. Main Street is seen here at approximately 9:23 p.m. #okwx #oklahoma #winterweather #winterstorm #snowfall pic.twitter.com/BgeO4E2d3O — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) January 24, 2026

Οι κυβερνήτες σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε επιφυλακή και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Well I felt all that -27 degrees getting these images this morning. Stay warm Chicago! pic.twitter.com/K2kMSgoNJu — Tyler Pasciak LaRiviere (@TylerLaRiviere) January 23, 2026

Ακυρώθηκαν τουλάχιστον 10.000 πτήσεις

Τουλάχιστον 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, έχει επηρεαστεί περισσότερο, με περισσότερες από 1.200 από τις πτήσεις αναχώρησης ή άφιξης του Σαββατοκύριακου να έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας «άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

Massive winter storm is starting to take shape out West, set to sweep across dozens of states with winter weather alerts blanketing a swath of 2000+ miles of the US ⛄❄️⛄ pic.twitter.com/1fdaULn8RX January 23, 2026

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή καταιγίδα ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».

Ενδεικτική της κατάστασης είναι οι ουρές έξω από καταστήματα για εφοδιασμό ειδών πρώτης ανάγκηας ενώ τα ράφια αδειάζουν.

Διαβάστε επίσης:

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται στην περιοχή – «Θα αντιμετωπίσουμε την απειλή» προειδοποιεί το Ιράν

«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω»: Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του

«Κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί»: O Τραμπ πυρπολεί τις συμμαχίες του – Η ΕΕ αντιμέτωπη με έναν κόσμο χωρίς τις ΗΠΑ