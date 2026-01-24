search
24.01.2026 09:29

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 12 πολιτείες – Ακραία χιονοθύελλα, πολικό ψύχος και ακυρώσεις 10.000 πτήσεων

24.01.2026 09:29
xioni_usa

Mε θερμοκρασίες ως -23°C για τη Νέα Υόρκη και κάτω από τους -46°C στις Βόρειες Πεδιάδες, 40 αμερικανικές πολιτείες είναι αντιμέτωπες με την ακραία χειμερινή κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει ως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους έως την Κυριακή.

Σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται ήδη στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου 24.000 νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με διακοπές ρεύματος. Στους μείον 27 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία στο Σικάγο.

Οι κυβερνήτες σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε επιφυλακή και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Ακυρώθηκαν τουλάχιστον 10.000 πτήσεις

Τουλάχιστον 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, έχει επηρεαστεί περισσότερο, με περισσότερες από 1.200 από τις πτήσεις αναχώρησης ή άφιξης του Σαββατοκύριακου να έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας «άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή καταιγίδα ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».

Ενδεικτική της κατάστασης είναι οι ουρές έξω από καταστήματα για εφοδιασμό ειδών πρώτης ανάγκηας ενώ τα ράφια αδειάζουν.

