ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

26.01.2026 07:15

Όταν το κράτος γεμίζει πρώτο το ρεζερβουάρ

26.01.2026 07:15
ioanna liouta

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μία ακριβή χώρα. Είναι φορολογικά ασφυκτική. Και τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το αποδεικνύουν χωρίς καμία ιδεολογική φίλτρανση.

2η θέση στον ΟΟΣΑ

Με 15,8% του ΑΕΠ να προέρχεται από φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες, η Ελλάδα βρίσκεται δεύτερη υψηλότερα στον ΟΟΣΑ, πίσω μόνο από την Ουγγαρία.

Ο μέσος όρος; 10,5%.

Δηλαδή σχεδόν 1,5 φορά πάνω από τον ανεπτυγμένο κόσμο.Και εδώ έρχεται το πραγματικό σοκ:

Το 40,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων προέρχεται από την κατανάλωση.Όχι από τα κέρδη.Όχι από τον πλούτο.Από το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, τη θέρμανση.

Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική.Είναι αναδιανομή φτώχειας.

Στον ΦΠΑ, η Ελλάδα είναι ήδη 2η στον ΟΟΣΑ (8,8% του ΑΕΠ).Αλλά στους «λοιπούς» φόρους κατανάλωσης είναι απόλυτη πρωταθλήτρια:

-7,1% του ΑΕΠ από ΕΦΚ καυσίμων, καπνού, τέλη κινητής, χαρτόσημα

Μέσος όρος ΟΟΣΑ: 3,6%

Αυτή η ψαλίδα των 5,3 μονάδων δημιουργήθηκε στα μνημόνια και ποτέ δεν έκλεισε.

‘Εχουμε ένα κράτος που φορολογεί την ανάγκη,όχι την ικανότητα.

Αμόλυβδη

Ιανουάριος 2026.Μέση τιμή αμόλυβδης, 1,72€/λίτρο.

Ας δούμε πού πάνε τα λεφτά:

ΕΦΚ: 0,70€ (σταθερός, αμετακίνητος, “βράχος”)

ΦΠΑ 24%: 0,33€ (φόρος πάνω στον φόρο)

Λοιπά τέλη: 2-3 λεπτά

Καθαρή τιμή και κέρδη αγοράς: 0,69€

Πάνω από το 60% της τιμής καταλήγει απευθείας στο κράτος.

Η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για «διεθνείς συνθήκες», όταν ο βασικός λόγος που δεν βλέπουμε μειώσεις είναι ένας, ο ΕΦΚ δεν πέφτει ποτέ.Ακόμα κι αν το πετρέλαιο καταρρεύσει διεθνώς, ο Έλληνας οδηγός πληρώνει 700€ ανά 1.000 λίτρα, σταθερά.

Από το 2026, το νέο σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS2) προσθέτει 10 λεπτά ανά λίτρο.

Σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία, αυτό απορροφάται.Στην Ελλάδα; Μετατρέπεται σε κοινωνικό σοκ.Γιατί ο Έλληνας δεν έχει το εισόδημα του Γερμανού αλλά πληρώνει καύσιμα σχεδόν σαν να το έχει.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Μέση τιμή: 1,25–1,30€/λίτρο

ΕΦΚ: 0,28€

ΦΠΑ 24%: 0,24–0,25€

42%–45% της τιμής είναι φόροι.

Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν ΦΠΑ στη θέρμανση, η Ελλάδα επιμένει στον υψηλό συντελεστή.Όχι από ανάγκη.Από πολιτική επιλογή.

Η κυβέρνηση μιλά για ελαφρύνσεις το φθινόπωρο, με 800 εκατ. ευρώ διαθέσιμα.Αλλά ξεκαθαρίζει από τώρα, οχι μείωση ΦΠΑ,όχι μείωση ΕΦΚ.Δηλαδή καμία ουσιαστική ανακούφιση εκεί που πονάει η κοινωνία.Γιατί οι έμμεσοι φόροι είναι βολικοί και τους πληρώνουν όλοι σιωπηλά.

Η Ελλάδα δεν έχει απλώς υψηλή φορολογία.Έχει αντικοινωνική φορολογική δομή.Φορολογεί το λίτρο, όχι το κέρδος,τη θέρμανση, όχι τον πλούτο,την κατανάλωση, όχι τη συσσώρευσηΚαι όσο η κυβέρνηση αρνείται να αγγίξει ΦΠΑ και ΕΦΚ, όσες παροχές και επιτυχίες κι αν διαφημίζει, η πραγματικότητα θα παραμένει ίδια.

Το κράτος γεμίζει πρώτο το ρεζερβουάρ.Ο πολίτης απλώς πληρώνει τον λογαριασμό.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα στεγαστικό, δημόσιοι υπάλληλοι και ενέργεια

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

