Ελλάδα 2.0 και… νεοδημοκρατικός παρασιτισμός

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν αθετήθηκαν τόσες υποσχέσεις και δεν εξαπατήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες, όσο συμβαίνει κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Ο εμπαιγμός και η τακτοποίηση ημετέρων έχουν γιγαντωθεί σε τέτοιο βαθμό, που πλέον η έννοια «παρασιτισμός» ταυτίζεται με τα έργα και τις ημέρες του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. στη διακυβέρνηση της χώρας.

Οι καταγγελίες του κ. Μητσοτάκη, το 2018, περί «Δημοσίου παρατημένου και παραδομένου σε ρουσφέτια και κομματικούς πελάτες» συνοδεύτηκαν από τη «νίκη του κοινοβουλευτισμού» όπως ο ίδιος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος το 2019. Το αποτέλεσμα μετά από 7 χρόνια; Ενώ επένδυσε σε μια στείρα παραφιλολογία για το «όργιο μετακλητών υπαλλήλων την περίοδο 2015-2019», οι τότε 1.710 μετακλητοί υπερδιπλασιάστηκαν σε 3.641 από την Κυβέρνηση της Ν.Δ., ενώ παράλληλα θεσπίστηκε η μείωση των προσόντων και η αύξηση των απολαβών τους! Τη στιγμή που «φίλοι και ημέτεροι» βρίσκουν αργομισθίες σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, 7 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενώ έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε. καταδεικνύει ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, το 59% των νοικοκυριών «μόλις τα βγάζει πέρα», το 85% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει και το 58,1% δυσκολεύεται να προβλέψει την οικονομική του κατάσταση.

Οι δε πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι συνιστούσαν μια «χρυσή ευκαιρία» για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και την πραγματοποίηση ενός «άλματος ανάπτυξης», κατευθύνονται σε μια ολιγάριθμη γαλάζια μειοψηφία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, περίπου 11,4 δισ. ευρώ δεν έχουν φθάσει στην πραγματική οικονομία, αλλά μάλλον… «χάθηκαν» στο δρόμο! Η Κυβέρνηση της «αριστείας» και του «ευρωπαϊσμού» αδυνατεί να κατανείμει τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στην περίπτωση του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την επαρκή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου και την εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων έως τον Αύγουστο του 2026.

Το έτερο δείγμα εμπαιγμού συνίσταται στην εκτόξευση των απευθείας αναθέσεων, οι οποίες σημειώνουν διαρκή πανευρωπαϊκά ρεκόρ, φθάνοντας τα 12 δισ. ευρώ μόνο την περίοδο 2020-2024. Όχι ότι άλλαξε κάτι μετά το 2024… Μόλις τις προηγούμενες μέρες, μετά την «εξαφάνιση» του FIR Αθηνών από τον παγκόσμιο αεροπορικό χάρτη και την κατάρρευση όλων των συστημάτων επικοινωνιών για 12 ώρες στις 4/1/2026, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε απευθείας ανάθεση έργου 300.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες PBN για την ασφαλή πλοήγηση στα αεροδρόμια. Με άλλα λόγια, έτρεξαν «να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα» και πάλι με απευθείας ανάθεση, αφού είχε προηγηθεί η παραπομπή της Ελλάδας στις 11/12/2025 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων προσγείωσης, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί έως το Δεκέμβριο του 2020!

Ένα ακόμη «μνημείο εξαπάτησης» συνέστησε η περίφημη Πανεπιστημιακή Αστυνομία. «Η προσοχή μας πέφτει πάνω στα δημόσια πανεπιστήμια» δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης το 2019 μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υποσχόμενος «μια εμβληματική μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος του χρόνου (σ.σ. 2019)»! Τελικά, πραγματοποιήθηκαν 1.000 προσλήψεις ανθρώπων, που μισθοδοτούνται κανονικά, αν και δεν αποτελούν κανονικούς αστυνομικούς αφού δεν πέρασαν με πανελλήνιες, έλαβαν μόλις τρίμηνη εκπαίδευση (!), δεν μπορούν να φέρουν όπλο, αλλά – μετά το φιάσκο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας – πλαισιώνουν την Ελληνική Αστυνομία χωρίς να έχουν τα προσόντα! Μάλιστα, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μηταράκης είχε ανακοινώσει το τέλος του εν λόγω «θεσμού» το 2023, αλλά τότε ο Πρωθυπουργός είχε σπεύσει να τον διαψεύσει!

Όμως, ο κατάλογος των παραδειγμάτων είναι ατελείωτος και δεν μπορεί να συνοψιστεί στις παρούσες γραμμές, όπως ατελείωτο και απύθμενο είναι το θράσος με το οποίο λειτουργούν τα κυβερνητικά στελέχη. Η κόρη του Βουλευτή και πρώην Υπουργού της Ν.Δ. κ. Αθανασίου διορίστηκε πρόσφατα στην Αρχή Καταναλωτή κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης έσπευσε να αλλάξει ακόμη και το Αστικό Δίκαιο, προκειμένου να επιλυθεί το… οικογενειακό πρόβλημα Υπουργού της Κυβέρνησης! Όμορφος κόσμος, νεοδημοκρατικά πλασμένος!

Οι άνθρωποι, που υφάρπαξαν τη ψήφο των πολιτών, υποσχόμενοι «αξιοκρατία στο δημόσιο» και «κυριαρχία των νόμων της αγοράς», εν τέλει καλλιέργησαν μια πρωτοφανή δυστοπία παρασιτικού κράτους.

Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι Δικηγόρος και ανεξάρτητος Βουλευτής Φθιώτιδας

Διαβάστε επίσης

Ο Νεοκαισαρισμός του Τράμπ θα κινητοποιήσει την ΕΕ;

Αν δεν τους αρέσει το ΠΑΣΟΚ, ας το διαλύσουν από τώρα

Συστατικό στοιχείο της αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος η δημιουργία νέων κομμάτων