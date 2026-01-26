Ο Νεοκαισαρισμός του Τράμπ θα κινητοποιήσει την ΕΕ;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι απειλές του Τράμπ εναντίον της ΕΕ, μπορεί να μην βρίσκουν άμεση απάντηση από τις θεσμικές εκπροσωπήσεις της ΕΕ και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της, θυμώνουν όμως τους πολίτες.
Σε όλες τις δημοσκοπήσεις στις χώρες μέλη της ΕΕ, η δημοφιλία Τράμπ καταρρέει, ενώ κερδίζει έδαφος η επιλογή της ενίσχυσής της. Και όμως, ο Τράμπ, μέσα στον παραλογισμό και τον αυτοθαυμασμό της ομιλία του, στο φετινό Forum του Νταβός, σε κάτι είχε δίκιο: όλες οι μεγάλες αλλαγές στον κόσμο από τις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ.
Ήρθε η συγκυρία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να ξεκινήσουν την μεγάλη αλλαγή. Στην νέα γεωπολιτική και γεωοικονομική ρευστότητα η ΕΕ μπορεί να γίνει ισχυρός και ισότιμος παράγοντας. Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση, στην καταστροφή της Ευρώπης από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, έγιναν υπερδυνάμεις, διαφεντεύοντας τον κόσμο, τις επόμενες δεκαετίες.
Την δεκαετία του 1970, η λεγόμενη «Συναίνεση του Σικάγου», δημιούργησε το ρεύμα του «Νεοφιλελευθερισμού», που υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε από τους Ρέιγκαν και Θάτσερ, τους κεντροδεξιούς ηγέτες σε ΗΠΑ και Βρετανία, επηρεάζοντας όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.
Η «Παγκοσμιοποίηση», δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιταχύνθηκε από τις ΗΠΑ και την Βρετανία, από Κλίντον και Μπλερ, τους ηγέτες της Κεντροαριστεράς την δεκαετία του 1990, επηρεάζοντας, σχεδόν όλες τις χώρες.
Και στις δύο αυτές περιόδους, υποχώρησαν η μεγάλη ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος, της «Χρυσής Μεταπολεμικής Τριακονταετίας» στην Δυτική Ευρώπη.
Πάλι, από ΗΠΑ και Βρετανία, με τους υπερσυντηρητικούς ηγέτες Τράμπ και Τζόνσον, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2016, εξαγγέλθηκε και υλοποιήθηκε η μεγάλη αναδίπλωση των χωρών τους, απέναντι στην «Παγκοσμιοποίηση».
Πριν συμπληρώσει ένα χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τράμπ ξεδίπλωσε όλες τις παράλογες και επικίνδυνες για τον κόσμο, αλλά και τις ΗΠΑ φαντασιώσεις του, αποκαλύπτοντας τον συμπλεγματικό του χαρακτήρα.
Αυτά, είναι μερικά από τα πρώτα αναχώματα στους τυχοδιωκτισμούς του Τράμπ, μπορούν να έχουν συνέχεια; Μπορεί η ΕΕ να επανακτήσει την ισχύ που είχαν μερικές χώρες της ξεχωριστά, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα; Μήπως, ο Τράμπ από απειλή για την ΕΕ, γίνει ο χορηγός της, ο επιταχυντής αποφασιστικών επιλογών;
