Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου: Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται στο VOX – Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

Μια ιστορική παράσταση, μια πρωτότυπη παραγωγή, που φιλοξενήθηκε για δύο χειμώνες στο VOX, περιόδευσε το καλοκαίρι του 2025 σε Ελλάδα και Κύπρο, αφήνοντας το ισχυρό της αποτύπωμα στις δεκάδες χιλιάδες κοινού που την παρακολούθησαν φτάνει στο τέλος της.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχοντας δίπλα τους τον Οδυσσέα Ιωάννου αφηγήθηκαν μαζί με τα τραγούδια που ερμήνευσαν μια ιστορία συναισθημάτων από την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού

Μια παράσταση για τις ζωντανές μας μνήμες, για το παρόν μας για το μέλλον μας. Μια παράσταση που στήθηκε με πολλή αγάπη, μεράκι και συγκίνηση από τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Οδυσσέα.

Ήταν μαγικό! Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται με την τελευταία παράσταση την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

INFO

Κείμενα και Παρουσίαση: Οδυσσέας Ιωάννου

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Σκίτσα – Σχεδιασμοί΅Σπύρος Δερβενιώτης

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Μουσικοί

Γιώργος Παπαχριστούδης – Πιάνο

Ανδρέας Αποστόλου – Πλήκτρα

Γιώργος Κατσίκης – Drums

Γιάννης Σταματογιάννης – Μπουζούκι

Απόστολος Μόσιος – Κιθάρες/Φωνητικά

Απόστολος Βαραρούτσος – Κιθάρες/Φωνητικά

Μάνος Γρυσμπολάκης – Ακορντεόν/Φωνητικά

Πέτρος Βαρθακούρης – Μπάσο/Φωνητικά

Μαίρη Μπροζι – Βιολί/ Φωνητικά

Στράτος Σαμιώτης – Κρουστά

Ήχος

Αντώνης Ζαχόπουλος / Stage

Λουκιανός Κλήμης / Stage

Βαγγέλης Κουλούρης / Front of House

Γιώργος Καραγιαννίδης / Front of House

Φώτα

Γιάννης Μανιατάκος

Βίντεο

Νεκτάριος Σοφιανός

