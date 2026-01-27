Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου: Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται στο VOX – Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ιστορική παράσταση, μια πρωτότυπη παραγωγή, που φιλοξενήθηκε για δύο χειμώνες στο VOX, περιόδευσε το καλοκαίρι του 2025 σε Ελλάδα και Κύπρο, αφήνοντας το ισχυρό της αποτύπωμα στις δεκάδες χιλιάδες κοινού που την παρακολούθησαν φτάνει στο τέλος της.
Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχοντας δίπλα τους τον Οδυσσέα Ιωάννου αφηγήθηκαν μαζί με τα τραγούδια που ερμήνευσαν μια ιστορία συναισθημάτων από την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού
Μια παράσταση για τις ζωντανές μας μνήμες, για το παρόν μας για το μέλλον μας. Μια παράσταση που στήθηκε με πολλή αγάπη, μεράκι και συγκίνηση από τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Οδυσσέα.
Ήταν μαγικό! Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται με την τελευταία παράσταση την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Αντώνης Ζαχόπουλος / Stage
Λουκιανός Κλήμης / Stage
Βαγγέλης Κουλούρης / Front of House
Γιώργος Καραγιαννίδης / Front of House
Γιάννης Μανιατάκος
Νεκτάριος Σοφιανός
