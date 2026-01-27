search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 12:49
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 11:03

Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου: Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται στο VOX – Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

27.01.2026 11:03
ntalaras-papakonstantinou-new

Μια ιστορική παράσταση, μια πρωτότυπη παραγωγή, που φιλοξενήθηκε για δύο χειμώνες στο VOX, περιόδευσε το καλοκαίρι του 2025 σε Ελλάδα και Κύπρο, αφήνοντας το ισχυρό της αποτύπωμα στις δεκάδες χιλιάδες κοινού που την παρακολούθησαν φτάνει στο τέλος της.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχοντας δίπλα τους τον Οδυσσέα Ιωάννου αφηγήθηκαν μαζί με τα τραγούδια που ερμήνευσαν μια ιστορία συναισθημάτων από την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού

Μια παράσταση για τις ζωντανές μας μνήμες, για το παρόν μας για το μέλλον μας. Μια παράσταση που στήθηκε με πολλή αγάπη, μεράκι και συγκίνηση από τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Οδυσσέα.

Ήταν μαγικό! Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται με την τελευταία παράσταση την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

INFO

  • Κείμενα και Παρουσίαση: Οδυσσέας Ιωάννου
  • Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
  • Σκίτσα – Σχεδιασμοί΅Σπύρος Δερβενιώτης
  • Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Μουσικοί

  • Γιώργος Παπαχριστούδης – Πιάνο
  • Ανδρέας Αποστόλου – Πλήκτρα
  • Γιώργος Κατσίκης – Drums
  • Γιάννης Σταματογιάννης – Μπουζούκι
  • Απόστολος Μόσιος – Κιθάρες/Φωνητικά
  • Απόστολος Βαραρούτσος – Κιθάρες/Φωνητικά
  • Μάνος Γρυσμπολάκης – Ακορντεόν/Φωνητικά
  • Πέτρος Βαρθακούρης – Μπάσο/Φωνητικά
  • Μαίρη Μπροζι – Βιολί/ Φωνητικά
  • Στράτος Σαμιώτης – Κρουστά

Ήχος

Αντώνης Ζαχόπουλος / Stage

Λουκιανός Κλήμης / Stage

Βαγγέλης Κουλούρης / Front of House

Γιώργος Καραγιαννίδης / Front of House

Φώτα

Γιάννης Μανιατάκος

Βίντεο

Νεκτάριος Σοφιανός

Διαβάστε επίσης:

Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

H Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο «Μαρία Κάλλας» διοργανώνει η χορωδία του ΔΣΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australia_heatwave
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα και μεγάλες πυρκαγιές – Ρεκόρ ζέστης στη Μελβούρνη, η θερμότερη μέρα μετά από 17 χρόνια

koutsoumpas_2701_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» σε άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά τη μήνυση Κ. Πλεύρη – «Ναι» για Μάντζο

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Συμφωνία μετεωρολόγων για «κύματα» κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

pedro_sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία νομιμοποιεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μετανάστες

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

«Ανοιχτή πληγή» τα καρδιαγγειακά για το ΕΣΥ: Έως 40% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 12:49
australia_heatwave
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα και μεγάλες πυρκαγιές – Ρεκόρ ζέστης στη Μελβούρνη, η θερμότερη μέρα μετά από 17 χρόνια

koutsoumpas_2701_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» σε άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά τη μήνυση Κ. Πλεύρη – «Ναι» για Μάντζο

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Συμφωνία μετεωρολόγων για «κύματα» κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

1 / 3