Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του.

Έτσι βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα.



Στον Νίκο Γκάτσο είναι αφιερωμένες οι δυο μεγάλες συναυλίες με τραγούδια αποκλειστικά σε στίχους του ποιητή, που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.





Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του δίσκου Θαλασσινά φεγγάρια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.



Στο δεύτερο μέρος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Συμπράττει οκταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών.

Επιμέλεια προγράμματος: Αγαθή Δημητρούκα

Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς

Πιάνο, ενορχηστρώσεις: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μπουζούκι – Μαντολίνο: Ηρακλής Ζάκκας

Βιολί: Παναγιώτης Τζιώτης

Κλαρινέτο: Νικόλ Πέππα

Κλασική κιθάρα: Γιώργος Μπεχλιβάνογλου

Ακουστική κιθάρα: Γιώτης Σαμαράς

Κοντραμπάσο: Σταύρος Καβαλιεράτος

Ντραμς: Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

