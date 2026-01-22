Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο «Μαρία Κάλλας» διοργανώνει η χορωδία του ΔΣΑ

Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) διοργανώνει, στις 24 Ιανουαρίου 2026 στις 18.30, το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59).

Αναλυτικότερα, το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και την υποστήριξη του Γιάννη Μαρωνίτη, προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης, πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO (WFUCA), γενικού πρόεδρου International Action Art, του Δήμου Αθηναίων, καθώς και του δημάρχου Χάρη Δούκα, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της προέδρου του Ελένης Ζωντήρου. Η σκηνοθεσία είναι της Τζένης Αρσένη.

Στο φεστιβάλ του ΔΣΑ συμμετέχουν οι χορωδίες:

«Παιδική και νεανική χορωδία Rosarte», που διευθύνει η μαέστρος Ρόζη Μαστροσάββα και που αποτελείται από 200 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών,

«ΛύρΑυλος», Μουσικό σύνολο αρχαιοελληνικών και παραδοσιακών οργάνων, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχάλη Στέφο,

Βυζαντινή Χορωδία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜΣΙΕ), με χοράρχη τον Φώτιο Γιαννακάκη,

Χορωδία «Ambitus» Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, με μαέστρο την Κατερίνα Βασιλικού,

Ιστορική Χορωδία Νίκαιας, με μαέστρο τον Ανδρέα Πριονά και

Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μαέστρο τον δικηγόρο και καθηγητή μουσικής Δημήτρη Καρούζο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Robbie Williams ένα βήμα πριν καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει λόγω υγείας τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της

Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Άμνετ», «Κάρλα», «Η Εσχάτη των Ποινών» και τέσσερα ντοκιμαντέρ (Videos)