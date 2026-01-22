Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο «Μαρία Κάλλας» διοργανώνει η χορωδία του ΔΣΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) διοργανώνει, στις 24 Ιανουαρίου 2026 στις 18.30, το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59).
Αναλυτικότερα, το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και την υποστήριξη του Γιάννη Μαρωνίτη, προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης, πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO (WFUCA), γενικού πρόεδρου International Action Art, του Δήμου Αθηναίων, καθώς και του δημάρχου Χάρη Δούκα, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της προέδρου του Ελένης Ζωντήρου. Η σκηνοθεσία είναι της Τζένης Αρσένη.
Στο φεστιβάλ του ΔΣΑ συμμετέχουν οι χορωδίες:
