Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και του Οργανισμού International Creative Academy της Αιγύπτου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και του οργανισμού International Creative Academy (ICA) της Αιγύπτου, με στόχο την συνεργασία στους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών, της πολιτιστικής καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, και τον Πρόεδρο του ICA Δρ. Hany Barakat, παρουσία της Εμπορικής Συμβούλου και Επικεφαλής του Εμπορικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Ελλάδα κας Marwa Abu El Sadat Aly.



Η υπογραφή του επιβεβαιώνει τη βούληση για ενίσχυση των κοινών δράσεων μεταξύ ελληνικών και αιγυπτιακών φορέων, στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ψηφιακών παραγωγών, της έρευνας, καθώς και της ενδυνάμωσης νέων δημιουργών και επιχειρηματιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη συνδημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων και στη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και την τεχνολογία.



Δήλωση της Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου

«Οι δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο δυναμικούς και ανθεκτικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας. Συνδέουν τον πολιτισμό με την καινοτομία, την εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανοικτού οικοσυστήματος πολιτιστικής δημιουργίας, που ενισχύει τους νέους δημιουργούς, αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες και προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.»



Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση κοινών εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεργασίες σε ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού (VR/AR), ερευνητικές πρωτοβουλίες, καθώς και δράσεις στήριξης της νεανικής δημιουργικής επιχειρηματικότητας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα των δύο φορέων για την ανάδειξη των δημιουργικών βιομηχανιών ως γέφυρα πολιτιστικής συνεργασίας, οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς εξωστρέφειας.

Δήλωση του Δρ. Hany Barakat

«Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη δημιουργία μιας ισχυρής και βιώσιμης γέφυρας μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας μέσω της δύναμης των δημιουργικών βιομηχανιών. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αντικατοπτρίζει την κοινή μας πεποίθηση ότι ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν βασικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Στην International Creative Academy επιθυμούμε να μετατρέψουμε τη δημιουργικότητα σε έναν επαγγελματικό, εξαγώγιμο και προσανατολισμένο στο μέλλον τομέα. Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για νέους Αιγύπτιους και Έλληνες δημιουργούς, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και κοινές πολιτιστικές πλατφόρμες που συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την καινοτομία.

Μαζί, στοχεύουμε στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών πολιτιστικών εμπειριών και συνεργατικών έργων που ενδυναμώνουν τη νεολαία, ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και αναδεικνύουν τις δημιουργικές βιομηχανίες ως στρατηγικό μοχλό πολιτιστικής διπλωματίας και βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών.»