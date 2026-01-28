“Scream of the Body” του Κωνσταντίνου Παυλίδη από 31/1 και κάθε Σάββατο στις 21:00

Ύστερα από την περσινή επιτυχημένη παρουσίαση της εικαστικής performance “Kandinsky Research” στο θέατρο NOŪS – Creative Space, η ομάδα μας συνεχίζει την ερευνητική της διαδρομή καταπιανόμενη φέτος με έναν ακόμη σπουδαίο δημιουργό και ζωγράφο: τον Francis Bacon.

Η performance με τίτλο Francis Bacon Project “Scream of the Body” επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή τον εσωτερικό παλμό και την αγωνία που χαρακτηρίζουν το έργο του. Μέσα από το σώμα, την κίνηση και τον ήχο, η performance αναζητά την αλήθεια που κρύβεται στην ένταση, στο θραύσμα και στην κραυγή – εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη συναντά τα όρια της.

Τα σώματα συναντούν τη σιωπηλή βία της εικόνας. Η ομάδα μας εμπνέεται από τον Francis Bacon και τον μετατρέπει από ζωγράφο σε συμβολική συνθήκη. Εξερευνούμε τι σημαίνει να είσαι σώμα σε αποσύνθεση, ταυτότητα σε αμφισβήτηση, κραυγή χωρίς στόμα. Ο Bacon δεν αναπαρίσταται· ενσαρκώνεται. Το έργο μας δεν εικονογραφεί τους πίνακές του – ζει μέσα στο κενό ανάμεσα στο βλέμμα και τη σάρκα.

“Scream of the Body” είναι μια ζωντανή performance εμπνευσμένη από τον κόσμο του Francis Bacon. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο: παλλόμενο, κατακερματισμένο, μεταμορφωμένο. Μέσα από τη χρήση χειροποίητων αντικειμένων (props), την απουσία σταθερού σκηνικού και την ενεργή σωματικότητα, η παράσταση λειτουργεί ως ζωντανός πίνακας εν κινήσει.

English below :

Following last year’s successful presentation of the visual performance “Kandinsky Research” at Theater NOŪS – Creative Space, our group continues its artistic exploration this season by engaging with another great painter and creator: Francis Bacon.

The performance, entitled Francis Bacon Project – “Scream of the Body”, seeks to bring to the stage the inner pulse and anguish that define his work. Through body, movement, and sound, the piece searches for the truth hidden within intensity, fragmentation, and the scream — a place where human existence meets its very limits.

Bodies confront the silent violence of the image. Our team draws inspiration from Francis Bacon, transforming him from a painter into a symbolic condition. We explore what it means to be a body in decay, an identity in question, a scream without a mouth. Bacon is not represented — he is embodied. Our work does not illustrate his paintings; it lives in the void between gaze and flesh.

“Scream of the Body” is a live performance inspired by the visceral world of Francis Bacon. The human body takes center stage: pulsating, fragmented, transformed. Through the use of handcrafted props, the absence of fixed scenery, and heightened physicality, the performance becomes a living painting in motion.

Η Performance είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 18 ετών!

Συντελεστές:

Performers

Αθανασία Τσάτσου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Παυλίδης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Παυλίδης

Ηχοτοπίο: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Κοντογιάννης Βασίλης

Γραφιστικός σχεδιασμός/βίντεο: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για σπουδαστές Καλών Τεχνών: 10€

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: FRANCIS BACON PROJECT «scream of the body» :: TicketServices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6984219399

ΘΕΑΤΡΟ NO Ū S Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google