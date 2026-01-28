search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 13:42

Το επάγγελμα της μητρός μου: Έως 1η Μαρτίου στο Θέατρο ΣΤΟΑ, η μοναδική κωμωδία – διασκευή στο ομώνυμο διήγημα του Μποστ

28.01.2026 13:42
bost_papageorgiou

Την  Κυριακή 1η Μαρτίου ολοκληρώνονται οι παραστάσεις για ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ στο Θέατρο ΣΤΟΑ, το έργο  που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θανάσης Παπαγεωργίου και παίζεται με εξαιρετική αποδοχή για τρίτη χρονιά.

Έργο προχωρημένο για την εποχή του, διασκευή στο ομώνυμο διήγημα του Μποστ που απομυθοποιεί κοινωνικά ταμπού και καταστάσεις με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Στον ρόλο της μητέρας είναι  η Εύα Καμινάρη ενώ ο σκηνοθέτης ερμηνεύει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

ΣΤΟΑ και ΜΠΟΣΤ θεωρούνται δύο αλληλένδετα στοιχεία στην ελληνική σκηνή αφού επτά φορές ανέβηκαν στο θέατρο αυτό με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία έργα του μοναδικού σατιρικού μας συγγραφέα. Τώρα, ένας καινούργιος Μποστ έρχεται να προστεθεί σ’ αυτή την αλυσίδα μποστικών κειμένων με ένα έργο που βασίστηκε πάνω σε ένα διήγημά του που γράφτηκε το 1961 για την ‘Καθημερινή’ στην οποία εργαζόταν τότε. Το διήγημα αυτό έγινε η αιτία της απόλυσής του Μποστ από την Ελένη Βλάχου, εκδότρια της Καθημερινής, η οποία μόλις το διάβασε θεώρησε ότι ο Μποστ είχε ξεπεράσει  κάθε όριο ευπρέπειας.   Η απάντηση  του συγγραφέα ήταν “η κ. Βλάχου έχασε το χιούμορ της”

«Το επάγγελμα της μητρός μου» ανέβηκε από τον Θανάση Παπαγεωργίου για πρώτη φορά το 2003 ως μονόλογος στις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας για να παρουσιαστεί πολλά χρόνια αργότερα διασκευασμένο σε θεατρικό έργο.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, διασκευαστής, σκηνοθέτης αλλά και πρωταγωνιστής της παράστασης, όπως και όλων των έργων του Μποστ που έχουν παρουσιαστεί στη Στοά, γράφει σχετικά με το διήγημα που τόσο ενόχλησε στην εποχή του: ‘’Ελπίζω σήμερα, να μην υπάρχουν πια τέτοιες απαιτήσεις ευπρέπειας. Νομίζω ότι ο Μποστ, με το καυστικό και καίριο χιούμορ του, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να στιγματίσει, με καλοπροαίρετη κριτική διάθεση, την κοινωνική μας υποκρισία. Ίσως αυτό να μην κατάλαβε η κ. Βλάχου. Άλλωστε, λίγο καιρό μετά, ο Μποστ γράφει τη Φαύστα, άλλη σάτιρα για τη φαινομενική μας αξιοπρέπεια, όπου θα έπρεπε να θεωρηθεί σκάνδαλο, μία μάνα να κλαίει για τον χαμό του Καραϊσκάκη και να χαριτολογεί με τον πνιγμό της μικρής της κόρης, και πολλά χρόνια αργότερα θα ‘’προτείνει’’ με την Μήδειά του στις συζύγους που τους απατά ο άνδρας τους να σφάξουν τα παιδιά τους για να τον εκδικηθούν. Κανονικά θα έπρεπε να σαπίζει στις φυλακές…

Και συμπληρώνει: ‘’Προσπάθησα από τη μια να αφουγκραστώ τις προθέσεις του Μποστ και από την άλλη να ευθυγραμμιστώ με τα όρια του σουρεαλισμού και της αχαλίνωτης φαντασίας του, ώστε να καταδειχτεί αυτή η διάθεσή του, να καταγγέλλει χωρίς να γίνεται διδακτικός και να καυτηριάζει χωρίς να είναι υπεροπτικός. Άλλωστε, αν κάτι χαρακτηρίζει τον Μποστ, είναι ότι νιώθει πάντοτε μέλος αυτής της κοινωνίας που σατιρίζει, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να γίνει ο καθρέφτης που θα βλέπει το πρόσωπό της για να μη μπορεί να κλείνει μάτι τις νύχτες από την αηδία…’’.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία / Θεατρική διασκευή: Θανάσης Παπαγεωργίου

Σκηνικά / Κοστούμια: Λέα Κούση

Παίζουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Ευδοκία Σουβατζή, , Ελευθερία Στεργίδου, Αγγελική Τσιάκαλου, Γιάννης Χαντέλης και Γιάννης Φουντάς.

Από τον Μάρτιο η παράσταση Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Θέατρο ΣΤΟΑ, Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, τηλ. 210 770 2830

Παραστάσεις έως 1η Μαρτίου

Σάββατο 20:30 – Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 90΄

Τιμές εισιτηρίων: 20 € | Μειωμένο 15 € Προπώληση: more.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού |  irini.lagourou@gmail.com 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

BATZELI_EXETASTIKI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπατζελή στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση – η αναφορά σε «ρουσφέτια» επί Χατζηγάκη

aftias_2801_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη στεγαστική κρίση ζητά από την Κομισιόν ο Γιώργος Αυτιάς

aeroplano-troxos
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην British Airways: Τροχός αποκολλήθηκε την ώρα της απογείωσης (video)

eurovision_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στην τρίτη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποιο τραγούδι είναι φαβορί για τον εθνικό τελικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:58
trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

BATZELI_EXETASTIKI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπατζελή στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση – η αναφορά σε «ρουσφέτια» επί Χατζηγάκη

aftias_2801_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη στεγαστική κρίση ζητά από την Κομισιόν ο Γιώργος Αυτιάς

1 / 3