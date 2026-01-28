search
28.01.2026 11:08

Το Μέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμούν τον Πιερ Μπουλέζ (Video)

28.01.2026 11:08
boulez-kadesha-new

Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Πιερ Μπουλέζ, ενός από τα πιο ανήσυχα και επιδραστικά πνεύματα της σύγχρονης μουσικής, τιμούν -με μικρή χρονική καθυστέρηση- το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Πρωτεργάτης, μαζί με την περίφημη «παρέα» του Ντάρμστατ, στην καθιέρωση του καθολικού σειραϊσμού στα μέσα του 20ού αιώνα, ο Μπουλέζ δεν άργησε να αφήσει πίσω του τις ίδιες τις κατακτήσεις του, αναζητώντας νέα, «μαγικά» ηχοχρώματα και αρμονικούς συνδυασμούς, με μοναδικό οδηγό το αυτί και τη φαντασία του. Η μουσική σκέψη του, διαρκώς σε κίνηση, αρνήθηκε κάθε δογματισμό, ακόμη και τον δικό του.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Πιερ Μπουλέζ αποδέχθηκε την πρόσκληση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ να συνθέσει ένα έργο για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Αφετηρία του υπήρξαν μία σειρά από αφοριστικά σύντομα, δωδεκάφθογγα πιανιστικά έργα της νεότητάς του, τα οποία ανασύνθεσε εκ βάθρων, μεταμορφώνοντάς τα μέσα από την εμπειρία τριών δεκαετιών. Το αποτέλεσμα, οι «Notations» (Νοτασιόν) για μεγάλη ορχήστρα, αποτελεί ένα έργο σχεδόν «αυτοβιογραφικό», στο οποίο συμπυκνώνεται ολόκληρη η εξελικτική πορεία της μουσικής γραφής του.

Το αφιέρωμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τον Στέφανο Τσιαλή δεν περιορίζεται στο έργο του Μπουλέζ. Το πρώτο μέρος της συναυλίας περιλαμβάνει δύο εμβληματικά έργα της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης, ενώ στην αρχή του δεύτερου μέρους ακούγεται η μουσική του Κλοντ Ντεμπυσσύ, ακόμη μίας καθοριστικής επιρροής στη σκέψη του Μπουλέζ. Μετά τον Βέμπερν, τον Μπεργκ και τον Ντεμπυσσύ, η ορχηστρική γραφή του Πιερ Μπουλέζ φαντάζει ως φυσική συνέχεια, χωρίς να χάνει τίποτα από την επαναστατική δύναμή της.

Πρόγραμμα

  • Anton Webern: Έξι κομμάτια για ορχήστρα, έργο 6
  • Alban Berg: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα «Στη μνήμη ενός αγγέλου»
  • Claude Debussy: Πρελούδιο στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου
  • Pierre Boulez: Notations I, II, III, IV και VII για μεγάλη ορχήστρα

Συντελεστές

  • Βιολί: Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα
  • Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
  • Μουσική διεύθυνση: Στέφανος Τσιαλής

Τιμές εισιτηρίων : από 9 έως 50 ευρώ.

