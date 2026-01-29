Η Stellantis France αυξάνει τις εκπτώσεις για να ανεβάσει τις πωλήσεις στην κατηγορία των καινούργιων αυτοκινήτων

Η Stellantis αυξάνει τις εκπτώσεις στη Γαλλία το 2026 για να ενισχύσει τον όγκο πωλήσεων, εστιάζοντας σε προσιτά μοντέλα όπως το Opel Corsa και το Peugeot 208.

Η Stellantis θα εντείνει τις μειώσεις των τιμών πώλησης στα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στη Γαλλία φέτος, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον όγκο πωλήσεων, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά του ομίλου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Stellantis France, Xavier Duchemin, αναφέρει το Reuters.

«Φέτος, στη Stellantis, αποφασίσαμε να είμαστε πιο επιθετικοί εμπορικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Ξεκινήσαμε στα τέλη του 2025 και ενισχύουμε την κίνηση στις αρχές του 2026. Μειώνουμε τις τιμές, επανατοποθετούμε ορισμένες μάρκες. Ποντάρουμε, πρέπει να ανακτήσουμε τους όγκους πωλήσεων».

Ανέφερε τρία παραδείγματα εκπτώσεων σε μικρά μοντέλα: το Opel Corsa που πωλείται τώρα στα 15.900 ευρώ ή περισσότερο, το Fiat Pandina, το οποίο ξεκινά από 9.900 ευρώ, και το Peugeot 208, το οποίο προσφέρεται με μηνιαία μίσθωση 208 ευρώ.

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, δίνει προτεραιότητα στην αύξηση των πωλήσεων οχημάτων έναντι των κερδών, μεταξύ άλλων μέσω πωλήσεων στόλου με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους, και επικεντρώνεται σε προσιτά μοντέλα για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και να ανακτήσει την τέταρτη θέση της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, αναφέρει το Reuters.

Η Stellantis ταξινόμησε 2.421.571 οχήματα (PC+LCV) το 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δεύτερη θέση της μεταξύ των κατασκευαστών στην αγορά αυτοκινήτων της ΕΕ30, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Stellantis διατήρησε σταθερά την κορυφαία θέση στην κατηγορία των υβριδικών οχημάτων με μερίδιο αγοράς 15%, χάρη στην επιτυχημένη κυκλοφορία βασικών μοντέλων όπως τα Citroen C3 και C3 Aircross, το FIAT Grande Panda, το νέο Citroen C5 Aircross, το νέο Jeep Compass και το νέο Opel/Vauxhall Frontera.

Η Stellantis επιβεβαίωσε επίσης την παραδοσιακή της ηγετική θέση στα επαγγελματικά οχήματα με μερίδιο αγοράς 28,6%. Το Fiat Professional Ducato επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση ως το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις στη σειρά Stellantis Pro One, καταγράφοντας αύξηση +0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2024. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια Compact Van – που περιλαμβάνει τα Citroen Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel/Vauxhall Combo και Peugeot Partner/Rifter – είναι το best seller στην κατηγορία του, κατέχοντας ένα αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς 49,3%.

Η Stellantis κατατάσσεται στην 1η θέση στην κατηγορία Α μαζί με το Fiat Panda και στη 2η στην κατηγορία B-SUV, ενώ τα Peugeot 208 και 2008 συγκαταλέγονται και τα δύο στα 10 κορυφαία best-seller της EU30. Στην κατηγορία B-hatch, η Stellantis διαθέτει τρία μοντέλα μεταξύ των 6 κορυφαίων, και το Peugeot 3008 επιβεβαιώνει την επιτυχία του ως ένα από τα 5 κορυφαία στην κατηγορία C-SUV, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +22,6% σε σχέση με το 2024.

Η Stellantis κατέλαβε την 1η θέση στις συνολικές πωλήσεις (PC+LCV) στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, και τη 2η στη Γερμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την περιοχή Belux. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε πέντε από τις δέκα μεγαλύτερες αγορές (Αυστρία, Belux, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία).

Οι παραγγελίες των πελατών αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2024, επιταχύνοντας το δεύτερο εξάμηνο του έτους (+8%) και σημειώνοντας ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στο τελευταίο τρίμηνο (+16%). Η τράπεζα παραγγελιών επίσης επεκτάθηκε σημαντικά (+10% σε σχέση με το 2024), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχετικά με τη Stellantis

Η Stellantis είναι μια πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία με 14 μάρκες αυτοκινήτων και δύο κλάδους κινητικότητας που δεν περιορίζονται στις μεταφορές: ασχολούνται με τη μετακίνηση ανθρώπων και τη δημιουργία συνδέσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τον Μάρτιο του 2022, η Stellantis παρουσίασε το Dare Forward 2030, ένα ολιστικό σχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για τη μετάβαση της Stellantis σε μια εταιρεία τεχνολογίας βιώσιμης κινητικότητας που προσφέρει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ηγείται στην ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη λογισμικού, με τεχνολογίες αιχμής στην καρδιά των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Υποστηρίζεται από συνεργάτες, στοχεύει στην ανάπτυξη, τη σχεδίαση, την κατασκευή των καλύτερων καινοτομιών σε όλες τις πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας, από αυτόνομα, συνδεδεμένα, ηλεκτρικά, κοινόχρηστα και μεταχειρισμένα οχήματα έως επαγγελματικά οχήματα, ακόμη και ηλεκτρικά αεροσκάφη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με μια κοινότητα 165 εθνικοτήτων, βιομηχανικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 30 χώρες και πελάτες σε περισσότερες από 130 αγορές, είναι από τις πιο ποικιλόμορφες εταιρείες στον κόσμο και είναι σε θέση να ενώσει ανθρώπους και ιδέες πέρα από σύνορα και πολιτισμούς. Η Stellantis είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), στο Euronext Milan (STLAM) και στο Euronext Paris (STLAP).

Διαβάστε επίσης:

Το premium «Hyundai» των 1.100 ίππων με το V8 μοτέρ (photos/video)

Παιδικό κάθισμα και αυτοκίνητο: Ποια είναι η ασφαλέστερη θέση;

Οδηγούμε το Hyundai i20 N Line, ένα από τα μοντέλα που προσφέρουν οδηγική απόλαυση (photos)