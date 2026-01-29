search
29.01.2026

Το premium «Hyundai» των 1.100 ίππων με το V8 μοτέρ (photos/video)

To νέο πρωτότυπο αποτυπώνει το όραμα της Hyundai για ένα supercar «κατασκευασμένο για να κατακτά ανώμαλα εδάφη»

Μετά τα G90 Wingback, Χ Gran Equator και το Magma GT, η Genesis αποκάλυψε το X Scorpio, ένα πρωτότυπο που εκ πρώτης όψεως θυμίζει supercar με αρβύλες και… ξυλοπόδαρα, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να κοιτάξει στα μάτια μερικά από τα πιο ακραία αγωνιστικά του Dakar.

