Παιδικό κάθισμα και αυτοκίνητο: Ποια είναι η ασφαλέστερη θέση;

Οι ασφαλέστερες επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος και οι περιπτώσεις όπου εξετάζεται η χρήση του μπροστινού καθίσματος

Η μεταφορά παιδιών στο αυτοκίνητο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, με βασικό στόχο τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού σε περίπτωση σύγκρουσης. Η γενική σύσταση των ειδικών είναι σαφής: το πίσω κάθισμα αποτελεί την ασφαλέστερη θέση για ένα παιδικό κάθισμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα αν και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μπροστινό κάθισμα.

Η ασφαλέστερη θέση στο αυτοκίνητο

Έρευνες δείχνουν ότι η κεντρική θέση του πίσω καθίσματος είναι η ασφαλέστερη, καθώς απέχει περισσότερο από σημεία πρόσκρουσης και πλευρικούς αερόσακους. Υπολογίζεται ότι τα παιδιά που κάθονται στο πίσω κέντρο είναι έως και 43% ασφαλέστερα σε σύγκριση με τις πλαϊνές πίσω θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ζώνη τριών σημείων ή σύστημα ISOFIX.

Η πίσω δεξιά θέση (πλευρά συνοδηγού) θεωρείται η επόμενη καλύτερη επιλογή, καθώς επιτρέπει την επιβίβαση από την πλευρά του πεζοδρομίου, μειώνοντας την έκθεση στην κυκλοφορία.

Πότε εξετάζεται η χρήση του μπροστινού καθίσματος

Η τοποθέτηση παιδιού στο μπροστινό κάθισμα πρέπει να γίνεται μόνο ως τελευταία λύση, κυρίως σε περιπτώσεις όπου στο αυτοκίνητο επιβαίνουν ένας ενήλικας και ένα παιδί και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του πίσω καθίσματος (π.χ. διθέσια οχήματα ή ειδικές συνθήκες).

Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις:

Αν το παιδικό κάθισμα είναι με φορά προς τα πίσω , η απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού είναι υποχρεωτική . Ενεργός αερόσακος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε βρέφος ή νήπιο.

, η . Ενεργός αερόσακος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε βρέφος ή νήπιο. Για κάθισμα με φορά προς τα εμπρός , συνιστάται έλεγχος του εγχειριδίου του οχήματος και μετακίνηση του καθίσματος του συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω, ώστε να αυξηθεί η απόσταση από τον αερόσακο.

, συνιστάται έλεγχος του εγχειριδίου του οχήματος και μετακίνηση του καθίσματος του συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω, ώστε να αυξηθεί η απόσταση από τον αερόσακο. Ακόμη και με απενεργοποιημένο αερόσακο, το μπροστινό κάθισμα δεν θεωρείται ισοδύναμα ασφαλές με το πίσω.

Οδηγίες τοποθέτησης ανά ηλικία

Βρέφη και νήπια: Κάθισμα με φορά προς τα πίσω, με ιμάντες στο ύψος ή κάτω από τους ώμους.

Κάθισμα με φορά προς τα πίσω, με ιμάντες στο ύψος ή κάτω από τους ώμους. Παιδιά 2–4+ ετών: Κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, με ιμάντες στο ύψος ή πάνω από τους ώμους.

Κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, με ιμάντες στο ύψος ή πάνω από τους ώμους. Μεγαλύτερα παιδιά: Booster, με τη ζώνη να περνά από το κέντρο του ώμου και χαμηλά στους γοφούς.

Βασικοί κανόνες ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μετακινείται περισσότερο από 2,5 εκ. (1 ίντσα) μετά την εγκατάσταση.

μετά την εγκατάσταση. Για βρέφη, η σωστή γωνία κλίσης είναι κρίσιμη ώστε να μην εμποδίζεται η αναπνοή.

είναι κρίσιμη ώστε να μην εμποδίζεται η αναπνοή. Αποφεύγονται τα ογκώδη ρούχα, καθώς εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή των ιμάντων.

Συμπέρασμα

Το μπροστινό κάθισμα δεν αποτελεί προτιμητέα επιλογή για τη μεταφορά παιδιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν στο όχημα βρίσκεται ένας ενήλικας και ένα παιδί, και μόνο εφόσον τηρούνται αυστηρά όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πίσω κάθισμα παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.

Πηγή: autotypos.gr

