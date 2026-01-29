Παιδικό κάθισμα και αυτοκίνητο: Ποια είναι η ασφαλέστερη θέση;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι ασφαλέστερες επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος και οι περιπτώσεις όπου εξετάζεται η χρήση του μπροστινού καθίσματος
Η μεταφορά παιδιών στο αυτοκίνητο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, με βασικό στόχο τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού σε περίπτωση σύγκρουσης. Η γενική σύσταση των ειδικών είναι σαφής: το πίσω κάθισμα αποτελεί την ασφαλέστερη θέση για ένα παιδικό κάθισμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα αν και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μπροστινό κάθισμα.
Έρευνες δείχνουν ότι η κεντρική θέση του πίσω καθίσματος είναι η ασφαλέστερη, καθώς απέχει περισσότερο από σημεία πρόσκρουσης και πλευρικούς αερόσακους. Υπολογίζεται ότι τα παιδιά που κάθονται στο πίσω κέντρο είναι έως και 43% ασφαλέστερα σε σύγκριση με τις πλαϊνές πίσω θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ζώνη τριών σημείων ή σύστημα ISOFIX.
Η πίσω δεξιά θέση (πλευρά συνοδηγού) θεωρείται η επόμενη καλύτερη επιλογή, καθώς επιτρέπει την επιβίβαση από την πλευρά του πεζοδρομίου, μειώνοντας την έκθεση στην κυκλοφορία.
Η τοποθέτηση παιδιού στο μπροστινό κάθισμα πρέπει να γίνεται μόνο ως τελευταία λύση, κυρίως σε περιπτώσεις όπου στο αυτοκίνητο επιβαίνουν ένας ενήλικας και ένα παιδί και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του πίσω καθίσματος (π.χ. διθέσια οχήματα ή ειδικές συνθήκες).
Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις:
Το μπροστινό κάθισμα δεν αποτελεί προτιμητέα επιλογή για τη μεταφορά παιδιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν στο όχημα βρίσκεται ένας ενήλικας και ένα παιδί, και μόνο εφόσον τηρούνται αυστηρά όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πίσω κάθισμα παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.
