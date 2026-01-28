Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης σε αυτούς που βοηθούν τον Οργανισμό.

Από το 2012 έως σήμερα, η ΕΜΑ ΑΕ στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας δωρεάν τις ανάγκες των 150 οχημάτων με ελαστικά του γκρουπ Continental, συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση παιδιών και εργαζομένων.

Παράλληλα, από το 2019 υλοποιεί δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 προσέφερε tablets στα παιδιά του Οργανισμού, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής της συνεισφοράς, αλλά και μια υπενθύμιση της ευθύνης της εταιρείας ελαστικών απέναντι στην κοινωνία και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, Γιώργος Μπουλούκος, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η οδική ασφάλεια, η φροντίδα και η πρόληψη ξεκινούν πάντα από τα παιδιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και συνεισφοράς. Το έργο του “Χαμόγελου του Παιδιού” μας εμπνέει διαχρονικά και για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα, με πράξεις και όχι με λόγια».

