Η κορυφαία Mercedes-AMG από τη σειρά με το ελληνικό όνομα δοκιμάζεται στο χιόνι

Κάπου στη βόρεια Σουηδία, εκεί όπου ο χειμώνας λειτουργεί σαν φίλτρο αλήθειας για κάθε αυτοκίνητο, ένα νέο πρωτότυπο της Mercedes-AMG γράφει χιλιόμετρα πάνω στον πάγο.

Βαριά καμουφλαρισμένο, χαμηλό, φαρδύ και με παρουσία που δεν κρύβεται, δείχνει από μακριά ότι δεν πρόκειται για μια τυπική δοκιμή εξέλιξης. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που, ακόμα και χωρίς λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις πως η Mercedes-AMG ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερο. Το μέχρι σήμερα ανέκδοτο μοντέλο της φίρμας του Affalterbach πραγματοποιεί εντατικές δοκιμές ψύχους κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Εκεί όπου δοκιμάζονται όλα στην πράξη: από τη λειτουργία του κινητήρα σε ακραίες θερμοκρασίες, μέχρι την απόκριση της μετάδοσης, των ηλεκτρονικών συστημάτων και του πλαισίου σε επιφάνειες με ελάχιστη πρόσφυση. Δεν είναι δοκιμές εντυπωσιασμού, αλλά το στάδιο που ξεχωρίζει αν ένα αυτοκίνητο είναι απλώς γρήγορο ή πραγματικά σωστά εξελιγμένο.

Η Σουηδία αποτελεί εδώ και δεκαετίες το βασικό «εργαστήριο» της Mercedes-AMG για δοκιμές χαμηλών θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες δεν δοκιμάζονται μόνο τα μηχανικά μέρη, αλλά και η συνολική συνοχή του αυτοκινήτου. Η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης, η πρόσφυση, η διαχείριση της ισχύος και η αντοχή των υλικών μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Για ένα μοντέλο που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της Mercedes-AMG, αυτό το στάδιο δεν είναι τυπικό. Είναι απαραίτητο. Και το γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία επιλέγει να δημοσιοποιήσει εικόνες από αυτή τη φάση δείχνει τη βαρύτητα που δίνει στο συγκεκριμένο project.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης είναι Hyundai – Οι τιμές

Σε ποια γειτονική χώρα της Ελλάδας σου παίρνουν το δίπλωμα ακόμη κι αν πηγαίνεις με 61 km/h

Αύξηση 1,8% σημείωσαν οι πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025 (photos)