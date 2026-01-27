Αύξηση 1,8% σημείωσαν οι πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025 (photos)

Το 2025, οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 17,4%, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2025, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα επίπεδο που αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Τα υβριδικά–ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 17,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ το 2025, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό ποσοστό του 13,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,5% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Στο μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 35,5%, από 45,2% το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2025, ταξινομήθηκαν 1.880.370 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 17,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν ανάπτυξη: Γερμανία (+43,2%), Ολλανδία (+18,1%), Βέλγιο (+12,6%) και Γαλλία (+12,5%).

Τα στοιχεία Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν σε 3.733.325 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+23,1%), Γαλλία (+21,6%), Γερμανία (+8%) και Ιταλία (+7,9%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,5% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 1.015.887 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+111,7%), η Ιταλία (+86,6%) και η Γερμανία (+62,3%). Επομένως, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,4% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7,2% πέρυσι.

Η ετήσια μεταβολή για τον Δεκέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση 51% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 36,7% για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν αύξηση 5,8%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-21,6%), την Ιταλία (-18,2%) και την Ισπανία (-16%).

Με 2.880.298 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων το 2025, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 26,6% από 33,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε να μειώνεται, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 24,2%, με αποτέλεσμα το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 8,9% το 2025. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Δεκεμβρίου 2025 έδειξε μείωση 19,2% για τη βενζίνη και 22,4% για το ντίζελ.

Το 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group και Volvo Group.

