Αύξηση 1,8% σημείωσαν οι πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025 (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το 2025, οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 17,4%, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2025, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα επίπεδο που αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
Τα υβριδικά–ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά.
Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 17,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ το 2025, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό ποσοστό του 13,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,5% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Στο μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 35,5%, από 45,2% το 2024.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2025, ταξινομήθηκαν 1.880.370 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 17,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν ανάπτυξη: Γερμανία (+43,2%), Ολλανδία (+18,1%), Βέλγιο (+12,6%) και Γαλλία (+12,5%).
Τα στοιχεία Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν σε 3.733.325 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+23,1%), Γαλλία (+21,6%), Γερμανία (+8%) και Ιταλία (+7,9%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,5% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.
Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 1.015.887 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+111,7%), η Ιταλία (+86,6%) και η Γερμανία (+62,3%). Επομένως, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,4% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7,2% πέρυσι.
Η ετήσια μεταβολή για τον Δεκέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση 51% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 36,7% για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν αύξηση 5,8%.
Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-21,6%), την Ιταλία (-18,2%) και την Ισπανία (-16%).
Με 2.880.298 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων το 2025, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 26,6% από 33,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε να μειώνεται, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 24,2%, με αποτέλεσμα το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 8,9% το 2025. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Δεκεμβρίου 2025 έδειξε μείωση 19,2% για τη βενζίνη και 22,4% για το ντίζελ.
Το 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group και Volvo Group.
Διαβάστε επίσης:
Η BMW που είναι No1 στην κατηγορία της σε πωλήσεις στην Ελλάδα
Γιατί τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικά – Η σωτήρια αλλαγή
Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.