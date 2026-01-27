search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 11:00

Η BMW που είναι No1 στην κατηγορία της σε πωλήσεις στην Ελλάδα

27.01.2026 11:00
P90551945_highRes_the-all-new-bmw-1-se

Η BMW είναι μια μάρκα που διαχρονικά στην Ελλάδα κουβαλά βάρος, κύρος και προσδοκίες. Δεν είναι απλώς άλλο ένα premium σήμα, αλλά συνδέεται άμεσα με την οδηγική εμπειρία, το σπορ DNA και την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο φτιάχτηκε πρώτα για τον οδηγό και μετά για το φυλλάδιο.

Σε μια εποχή όπου τα SUV καταπίνουν τα πάντα, το να παραμένεις στην κορυφή με ένα hatchback δεν είναι αυτονόητο. Κι όμως, η BMW Σειρά 1 το αποδεικνύει με αριθμούς. Το 2025, στο segment C της ελληνικής αγοράς, το οποίο συνολικά κατέγραψε 8.870 ταξινομήσεις, η Σειρά 1 σημείωσε 2.174 πωλήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο 24,51% και την πρώτη θέση στην κατηγορία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο τελευταίο μέρος της χρονιάς, όπου με 178 ταξινομήσεις σε σύνολο 563 αυτοκινήτων του segment, το μερίδιό της εκτοξεύεται στο 31,62%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για συγκυριακή επιτυχία, αλλά για ξεκάθαρη κυριαρχία στο premium μικρομεσαίο κομμάτι της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο με το Citroen C3 Rally2 (photos)

Πώς η Σλοβακία κατάφερε να συγκεντρώσει τόσες αυτοκινητοβιομηχανίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koilia-new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε ασκήσεις που «καίνε» το λίπος στην κοιλιά – Ιδανικές για τους άνω των 50

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική ψήφος: Οι δύο «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης για να περάσει το νομοσχέδιο 

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η πρωτιά παραμένει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς θα μπούμε σε σπιράλ καθόδου – «Πάγος» στον Τσίπρα   

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέο σκληρό δίλημμα Τραμπ στον Ζελένσκι – Εγγυήσεις ασφαλείας αν δώσεις το Ντονμπάς στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 12:20
koilia-new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε ασκήσεις που «καίνε» το λίπος στην κοιλιά – Ιδανικές για τους άνω των 50

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική ψήφος: Οι δύο «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης για να περάσει το νομοσχέδιο 

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η πρωτιά παραμένει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς θα μπούμε σε σπιράλ καθόδου – «Πάγος» στον Τσίπρα   

1 / 3