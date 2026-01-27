Η BMW που είναι No1 στην κατηγορία της σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Η BMW είναι μια μάρκα που διαχρονικά στην Ελλάδα κουβαλά βάρος, κύρος και προσδοκίες. Δεν είναι απλώς άλλο ένα premium σήμα, αλλά συνδέεται άμεσα με την οδηγική εμπειρία, το σπορ DNA και την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο φτιάχτηκε πρώτα για τον οδηγό και μετά για το φυλλάδιο.

Σε μια εποχή όπου τα SUV καταπίνουν τα πάντα, το να παραμένεις στην κορυφή με ένα hatchback δεν είναι αυτονόητο. Κι όμως, η BMW Σειρά 1 το αποδεικνύει με αριθμούς. Το 2025, στο segment C της ελληνικής αγοράς, το οποίο συνολικά κατέγραψε 8.870 ταξινομήσεις, η Σειρά 1 σημείωσε 2.174 πωλήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο 24,51% και την πρώτη θέση στην κατηγορία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο τελευταίο μέρος της χρονιάς, όπου με 178 ταξινομήσεις σε σύνολο 563 αυτοκινήτων του segment, το μερίδιό της εκτοξεύεται στο 31,62%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για συγκυριακή επιτυχία, αλλά για ξεκάθαρη κυριαρχία στο premium μικρομεσαίο κομμάτι της αγοράς.

