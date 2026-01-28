Το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης είναι Hyundai – Οι τιμές

Για τη Hyundai, το αυτοκίνητο πόλης δεν είναι απλώς το entry point της γκάμας της. Είναι ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης που οφείλει να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, χωρίς εκπτώσεις σε ασφάλεια, άνεση και τεχνολογία.

Και αυτό ακριβώς φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο η κορεατική μάρκα αντιμετωπίζει διαχρονικά τη μικρή κατηγορία, επενδύοντας ουσιαστικά και όχι ευκαιριακά. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Hyundai i10, ένα μοντέλο που εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά. Όχι επειδή προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά γιατί προσφέρει ένα σπάνια ισορροπημένο σύνολο για την καθημερινότητα της πόλης, με τιμή εκκίνησης από 16.690 ευρώ.

Το Hyundai i10 δεν προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Ένα σύγχρονο, καλοσχεδιασμένο city car με καθαρές γραμμές, σωστές αναλογίες και λεπτομέρειες που δείχνουν προσοχή. Οι κόμπακτ διαστάσεις του το κάνουν ιδανικό για στενούς δρόμους και παρκάρισμα στο κέντρο, χωρίς όμως να δίνει την αίσθηση «μικρού κουτιού». Στην έκδοση N Line, μάλιστα, το i10 αποκτά πιο δυναμικό χαρακτήρα, με σπορ πινελιές που το ξεχωρίζουν αισθητικά και απευθύνονται σε όσους θέλουν κάτι παραπάνω από το βασικό.

