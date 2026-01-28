Οδηγούμε το Hyundai i20 N Line, ένα από τα μοντέλα που προσφέρουν οδηγική απόλαυση (photos)

Το Hyundai i20 N Line είναι από τα μοντέλα που προσφέρουν οδηγική απόλαυση, κρατώντας ψηλά τις αξίες του παρελθόντος. Διαθέτει επιθετικό σχεδιασμό, μπούκες εξάτμισης, διαχύτη, αεροτομή, μπάκετ καθίσματα και κόκκινες ραφές στο ταμπλό που δίνουν μια άκρως σπορ εμφάνιση.

Υπάρχουν αρκετές εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές που το κάνουν να ξεχωρίζει από το απλό i20. Για παράδειγμα οι κόκκινες ραφές στο ταμπλό, στο τιμόνι, τα πεντάλ αλουμινίου, τα σπορ καθίσματα και ο ήχος της εξάτμισης δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Ίσως το πρώτο πράμα που θέλεις να κάνεις όταν τα αντικρίζεις είναι να οδηγήσεις. Στο προφίλ «σπορ» ο ήχος της εξάτμισης γίνεται πιο μπάσος και σε προκαλεί να ξεκινήσεις την οδήγηση. Φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε για το i20Ν που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όμως η έκδοση N Line προσπαθεί να μοιράσει την απόσταση.

Στο εσωτερικό ο πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής είναι γνώριμα από την συμβατική έκδοση. Η μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στα σπορ καθίσματα που προσφέρουν πολύ καλή πλευρική στήριξη στις στροφές. Οι κόκκινες λεπτομέρειες στο ταμπλό, στους αεραγωγούς και στο εσωτερικό των θυρών δίνουν σπορ διάθεση, ενώ το δερμάτινο τιμόνι και τα αλουμινένια πεντάλ τονίζουν την διαφορετικότητα από την συμβατική έκδοση. Αμετάβλητοι έχουν παραμείνει οι χώροι, που μπορούν να φιλοξενήσουν τέσσερις ενήλικες. Τα 262 λίτρα του χώρου των αποσκευών μπορεί να μην ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας οικογένειας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1.075 λίτρα. Όσον αφορά τις διαστάσεις, το μήκος του είναι 4,06μ, το πλάτος 1,77 μ. και το ύψος 1,45 μ., ενώ το μεταξόνιο να είναι 2,58 μέτρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας χιλιάρης turbo κινητήρας με 100 ίππους και 200Nm ροπής υποβοηθούμενος από ένα 48V υβριδικό σύστημα. Η αναλογία 20 κιλά ανά ίππο αποτελεί μια καλή αναλογία που μπορεί να μην βάζει φωτιά στον δρόμο, αλλά κινεί σβέλτα το μοντέλο. Ο κινητήρας δυνατός και γραμμικός από τις χαμηλές στροφές δίνει την ανάλογη σιγουριά στον οδηγό. Η αίσθηση του τιμονιού είναι πολύ καλή. Ο ήχος της εξάτμισης, το καλό κράτημα και το σκληρό «σετάρισμα» των αναρτήσεων δικαιολογούν το Ν στο όνομα της έκδοσης. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης: Eco, όπου οι αλλαγές των ταχυτήτων γίνονται στις χαμηλές στροφές, Normal όπου η λειτουργία παρουσιάζει μια ισορροπία και το sport όπου ο κινητήρας ανεβάζει στροφές και δείχνει όλες τις αρετές του.

Το αυτόματο κιβώτιο κάνει σωστά τη δουλειά του, ενώ τα paddles σε βάζουν περισσότερο στα παιχνίδια της γρήγορης οδήγησης. Η ανάρτηση είναι σκληρή και βοηθούν στην γρήγορη οδήγης, χωρίς το αμάξωμα να παίρνει μεγάλες κλίσεις. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω με ενσωματωμένη αντιστρεπτική ράβδο είναι αρκετά πιο σκληρή.

Η κατανάλωση δεν αποτελεί πλεονέκτημα του μοντέλου. Όμως παρά την αρκετά γρήγορη οδήγησή μας αυτή κυμάνθηκε λίγο κάτω από 8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αξιολογώντας το μοντέλο, σίγουρα στα αρνητικά βάζουμε την κατανάλωση, το υβριδικό σύστημα που δεν λειτουργεί συχνά κατά τη διάρκεια της οδήγησης και τον μικρό αποθηκευτικό χώρο. Στα θετικά σίγουρα βάζουμε τον εξωτερικό σχεδιασμό και τον ήχο της εξάτμισης που σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις γρήγορα. Φυσικά δεν λείπουν τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, με το πακέτο Hyundai Smart Sense. Η τιμή του μοντέλου με το χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινάει από τα 22.790 ευρώ και με αυτόματο κιβώτιο από τα 24.190 ευρώ.

