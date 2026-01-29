search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.01.2026 11:40

Συνέδριο ΝΔ: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – Θα διεξαχθει 15, 16 και 17 Μαΐου

Ο βουλευτής Βορείου Τομέα Αθήνας Θεόδωρος Ρουσόπουλος ορίστηκε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσης, η Πειραίως ανακοίνωσε ότι το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το προσυνέδριο στα Ιωάννινα ήταν να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αλλά οι τραγωδίες στα Τρίκαλα και τη Ρουμανία οδήγησαν στην αναβολή του, ενώ είχαν αναβληθεί και τα προσυνέδρια στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.

