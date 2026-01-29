Βιολάντα: Πώς η θανατηφόρα έκρηξη προκάλεσε πολιτική σύγκρουση για τα εργατικά ατυχήματα

Σε πολύ υψηλούς τόνους και με βαρύτατες εκφράσεις («κίνημα τυμβωρύχων») η κυβέρνηση προχώρησε σε μετωπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση και συνδικάτα, τα οποία, με αφορμή την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που σκότωσε πέντε εργάτριες, επανέφεραν σε «πρώτο πλάνο» τα πολλά εργατικά ατυχήματα – ενίοτε θανατηφόρα – που συμβαίνουν στη χώρα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ), το 2025, 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χώρους εργασίας και 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Τα στοιχεία της Ομοσπονδίας δείχνουν διαρκή αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, καθώς το 2023 σκοτώθηκαν 179 άτομα σε εργατικά ατυχήματα και 287 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ το 2022 οι νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα ήταν 104 και οι σοβαρά τραυματίες 140.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, καθώς λίγες ημέρες πριν την τραγωδία στη «Βιολάντα» ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, σε βίντεο που είχε αναρτήσει στα social media, δήλωνε ότι «η Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), είναι η 4η χώρα με τα λιγότερα εργατικά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σ’ ολόκληρη την ΕΕ. […] Δεν θέλουμε μόνο περισσότερες δουλειές, θέλουμε και οι δουλειές αυτές να είναι ασφαλείς».

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2023 τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα ήταν 4.847 (3.229 αφορούσαν άνδρες και 1.618 γυναίκες). Τα θανατηφόρα ήταν 51, από τα οποία τα 48 αφορούσαν άνδρες, ενώ χάθηκαν και τρεις γυναίκες εργαζόμενες. Τα περισσότερα ατυχήματα (761) σημειώθηκαν στις ηλικίες 45 – 49 ετών και ακολουθούν με 700 οι ηλικίες 50 – 54 ετών. Στα θανατηφόρα, τα περισσότερα (11) είχαν οι ηλικίες 50 – 54 ετών και έπονται με 10 οι ηλικίες 55 – 59 ετών.

«Προαναγγελθείσα τραγωδία»

Από τον τόπο της τραγωδίας, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη την επομένη της θανατηφόρας έκρηξης, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, ανακοίνωσε ότι το κόμμα ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα του 2026, να βιώνουμε τέτοιες τραγωδίες. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας πρέπει να έρθουν στη Βουλή και να απολογηθούν για τις πολιτικές τους επιλογές, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα».

Τόνισε, δε, ότι «σε μια χώρα στην οποία μόνο το 2025 είχαμε 200 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα, σε μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έχει επιλέξει με τις πολιτικές της να αποδιαρθρώσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να επιβάλει το 13ωρο και να οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση την Επιθεώρηση Εργασίας με το προκάλυμμα της Ανεξάρτητης Αρχής, αυτό που βιώνουν σήμερα, εδώ τα Τρίκαλα, είναι το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε σημειώσει ότι «οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους», ενώ ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης και ο γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας, επισήμαναν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε μια ανησυχητική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, η οποία φανερώνει σοβαρά κενά στην πρόληψη, στους ελέγχους και στην εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, προσθέτοντας ότι «τα υπόλοιπα στην Βουλή απέναντι σε μια κυβέρνηση που παρά τις προειδοποιήσεις μας, τα στοιχεία και τα γεγονότα, έχει άλλες προτεραιότητες».

«Κίνημα τυμβωρύχων»

Απαντώντας στα παραπάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε πολύ υψηλούς τόνους στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης “τυμβωρύχων” με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα πραγματικά δυστυχήματα», εξηγώντας ότι εννοεί «όλους αυτούς που διακινούν μια πληροφορία, που δυστυχώς υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά Μέσα και σοβαρές εκπομπές, ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, “πρωταθλήτρια” στα εργατικά δυστυχήματα».

Στον ίδιο τόνο δήλωσε ότι «ενώ η επιθεώρηση εργασίας, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, με βάση τις επίσημες μετρήσεις σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη μέτρηση των δυστυχημάτων, εν ώρα εργασίας, λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να παραπλανήσουν τον κόσμο, με τα γνωστά βιντεάκια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δήθεν influencers, με τις δήθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες έχουν παίξει τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», καλώντας τον κόσμο «να μην καταπίνει “αμάσητη” κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ ως «αυθαίρετα». Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας ανακοίνωσε ότι «τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της υπηρεσίας, για το 2021 ήταν 46, για το 2022 ήταν επίσης 46, για το 2023 ήταν 47, ενώ το 2024 ήταν 48. Για το 2025 τα θανατηφόρα ατυχήματα ανέρχονται σε 42, ενώ άλλα 5 βρίσκονται υπό διερεύνηση», προσθέτοντας ότι «δημοσιεύματα σχετικά με τον ετήσιο αριθμό εργατικών ατυχημάτων, αντίθετα με τις επίσημες εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, δεν παραπέμπουν ποτέ στην πηγή τους και ουδέποτε εξειδικεύουν τη μεθοδολογία συλλογής, καταγραφής και αξιολόγησης».

