Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει ακόμα πιο δυνατό – Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες

Με μία μεγάλη εκδήλωση στο Γαλάτσι ξεκίνησαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, να αναφέρεται στην ομιλία του στο επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον, τις απειλές των ΗΠΑ, αλλά και τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, με το αγροτικό να κυριαρχεί, και το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ο κ. Κουτσούμπας στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον «πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης και τον ηρωικό αγώνα του ενάντια στη γενοκτονία και την πολύχρονη κατοχή που έχει επιβάλλει το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων του. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και συνεχίζουμε την ολόπλευρη δράση μας για να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της βουλής του 2015».

Παράλληλα, καταδίκασε την «ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τις απειλές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και τον βάρβαρο αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στην Κούβα» και εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον κουβανικό λαό και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στην Κύπρο «με τη σκέψη να δυναμώσει η πάλη για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικές δυνάμεις, ξένα στρατεύματα και βάσεις, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του».

«Καταγγέλλουμε τις απειλές των ΗΠΑ κατά των λαών του Ιράν, της Γροιλανδίας, της Κολομβίας, του Μεξικού και των άλλων λαών. Μόνο οι λαοί έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν την πορεία των εξελίξεων στις χώρες τους, με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη ενάντια στον αντικομμουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας που είναι επίσημη ιδεολογία της ΕΕ. Ενάντια στις απαγορεύσεις και τις διώξεις αστικών κρατών και κυβερνήσεων σε βάρος Κομμουνιστικών Κομμάτων. Στηρίζουμε τον αγώνα τους. Ο προλεταριακός διεθνισμός είναι η δύναμή μας!».

«Στρατηγικό μας καθήκον να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης»

Αναφερόμενος στις προσυνεδριακές διαδικασίες σημείωσε και εξήγησε ενδελεχώς για ποιόν λόγο «το ΚΚΕ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα».

Ο ίδιος μίλησε και για τον «μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών», καθώς και στον συναγερμό που έχει σημάνει σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μη χαθούν άλλες ζωές εργατών, όπως αυτές των 5 εργατριών στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα, «σε ένα ακόμα έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο».

«Η πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Να δυναμώσει η οργάνωση μέσα στους τόπους δουλειάς. Αυτό είναι το τείχος προστασίας, απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία για την προστασία της ζωής των εργαζομένων απέναντι στο αδυσώπητο κυνήγι της εντατικοποίησης, του κέρδους, της εκμετάλλευσης», τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η απαίτηση που θέτουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, για το Κόμμα μας είναι πως με τις αποφάσεις στο 22ο Συνέδριο θα αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, των κοινωνικών συμμάχων της, για το σοσιαλισμό».

Τη στροφή στην πολεμική οικονομία θα την πληρώσουν οι λαοί

«Άγρια εκμετάλλευση, κρίσεις και πόλεμοι γράφει και ξαναγράφει στην ημερήσια διάταξη το σύστημα της βαρβαρότητας. Κι αν για ορισμένους, όλα αυτά μπορεί να θεωρούνται επίδειξη της δύναμης του καπιταλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα φανερώνουν τις αγιάτρευτες αδυναμίες του», σημείωσε.

Είπε ότι «για να ξεπεράσουν τα ζόρια και να λύσουν και τις μεταξύ τους διαφορές και αντιθέσεις, οι καπιταλιστές κάνουν στροφή προς την πολεμική οικονομία και τους πολέμους, με στόχο, με τις νέες επενδύσεις, να κλωτσήσουν το τενεκεδάκι της επόμενης κρίσης λίγο πιο πέρα…» σημειώνοντας ότι την στροφή στην πολεμική οικονομία θα πληρώσουν οι λαοί.

«Η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία»

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και η υλοποίηση των πολεμικών σχεδιασμών του δεν εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Το σίγουρο είναι πως μια μεγαλύτερη αναμέτρηση προετοιμάζεται, αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την κατάκτηση της κορυφής της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας, και θα είναι αμείλικτη», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οι συμμαχίες μπορεί να αλλάζουν, να αναδιατάσσονται, αλλά το βασικό στοιχείο που καθορίζει τον ταξικό τους χαρακτήρα είναι η οικονομική βάση των καπιταλιστικών κρατών που τις συγκροτούν, δηλαδή η καπιταλιστική ιδιοκτησία, η κυριαρχία των μονοπωλίων και τα συμφέροντά τους. Κι αυτό ισχύει και για την ευρωατλαντική και για την ευρασιατική συμμαχία. Γι’ αυτό και το κρίσιμο ζήτημα για το λαό μας είναι να μη διαλέξει στρατόπεδο ληστών! Να δυναμώσει την πάλη για την απεμπλοκή από το μακελειό που μας σέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ!».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η όξυνση όλων των αντιθέσεων του συστήματος μπορεί να φέρει αποσταθεροποίηση, ακόμη και κλονισμό της αστικής εξουσίας, ανάπτυξη μεγάλης κίνησης μαζών, εξεγέρσεων, ακόμη και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, δυνατότητες για την “έφοδο στον ουρανό”» προσθέτοντας «έχουμε πίστη στη νίκη της εργατικής τάξης, του λαού μας. Θα τα καταφέρουμε με όπλο τη στρατηγική που έχει χαράξει το Κόμμα μας και με τη δύναμη της Οργάνωσής μας».

Είπε ότι «οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, επιβάλουν να απορρίψουμε ένα – ένα τα προσχήματα της κυβέρνησης της ΝΔ και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της που δικαιολογούν την εμπλοκή στο μακελειό».

Πρόσθεσε ότι «ο λαός μας πρέπει πεισματικά να αρνηθεί να κάνει νέες θυσίες» και «να πάρει τη θέση του στο μεγάλο το μέτωπο της σύγκρουσης και της ανατροπής».

«Το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο, αυτή είναι η αλήθεια. Κι αυτό προσπαθεί να συσκοτίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, στήνοντας νέες “παγίδες” με παλιά και νέα κόμματα, για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει και μπροστά στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο» είπε, αναφέρθηκε στις εξελίξεις και υπογράμμισε: «Το ζητούμενο σήμερα είναι η μαζική λαϊκή αμφισβήτηση στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, να μετατραπεί σε συνολική αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή και όσες κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν στην ουσία τις ίδιες πολιτικές που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα».

«Μόνο το ΚΚΕ εκφράζει αληθινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση»

«Μόνο το ΚΚΕ εκφράζει σήμερα τη γνήσια, αγωνιστική, αληθινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, το κράτος και τις ανίερες συμμαχίες τους, που μπορεί να ανοίξει δρόμους για μια νέα πορεία για το ευτυχισμένο αύριο του λαού και της χώρας», τόνισε.

«Σήμερα, όλο και περισσότεροι και περισσότερες, μπορούν να κατανοήσουν ότι η ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ για μη συμμετοχή ή στήριξη διαφόρων αστικών κυβερνήσεων, είναι αυτή που τελικά συμφέρει ολόπλευρα το λαό και το κίνημά του» ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τόνισε: «Ένα κίνημα που για να είναι ο αγώνας του νικηφόρος, για να μπορέσει να πάει μέχρι τέλους, πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος, συνολικά το σημερινό εχθρικό κράτος και τους αντιλαϊκούς θεσμούς του, την καπιταλιστική εργοδοσία, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει η χώρα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ κλπ. Όλα αυτά δηλαδή που συγκροτούν πραγματικά αυτό που λέγεται “σύστημα”».

«Ένα κίνημα που θα έχει ως μέλλον, ως προοπτική και στόχο την ανατροπή της σημερινής καπιταλιστικής εξουσίας, που θα ανοίξει το δρόμο για μια άλλη κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, την σοσιαλιστική-κομμουνιστική. Μια αναγκαιότητα που αναβλύζει απ’ όλες τις πλευρές της σημερινής πραγματικότητας και είναι απάντηση σε κάθε αδιέξοδο της σάπιας καπιταλιστικής κοινωνίας», συνέχισε.

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ με τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου του, με το Πρόγραμμα του απευθύνεται σε όλο τον εργαζόμενο λαό «να συμπορευτεί μαζί με το ΚΚΕ, για την επαναστατική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό».

«Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στο λαό, που είναι ποτισμένες με αίμα, με σκληρό ταξικό αγώνα. Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, στηριγμένο στο επαναστατικό Πρόγραμμα του και την Οργάνωσή του. Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το Σοσιαλισμό! Ζήτω το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας», κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

