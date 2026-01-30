search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

30.01.2026 14:19

Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Μπορούν να συναντηθούν στους «4»

30.01.2026 14:19
europa-league-simaia

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play off του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω στην Θέλτα την οποία αντιμετώπισε στην League Phase (είχαν κερδίσει 3-1 οι Ισπανοί).

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Βικτόρια Πλζεν που επίσης αντιμετώπισε στην προηγούμενη φάση (0-0 στο ΟΑΚΑ).

Σε περίπτωση πρόκρισης στην φάση των «16», ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιόν και Άστον Βίλα.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον επόμενο γύρο αν προκριθεί με έναν εκ των Μπέτις και Μίντιλαντ.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έπεσαν στο ίδιο μονοπάτι και μπορούν να συναντηθούν στα ημιτελικά.

Πριν τη κλήρωση ο εκτελεστικός διευθυντής της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι, εξέφρασε την θλίψη του και μετέφερε τα συλλυπητήρια της ομοσπονδίας για τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια των play off:

  • Μπραν – Μπολόνια
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γκενκ
  • Σέλτικ – Στουτγάρδη
  • Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βικτόρια Πλζεν
  • Φενερμπαχτσέ – Νότιγχαμ Φόρεστ
  • ΠΑΟΚ – Θέλτα
  • Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

1 / 3