search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 13:26

Champions League: Με Λεβερκούζεν στα play off ο Ολυμπιακός

30.01.2026 13:26
olympiakos-panigirismos

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα play off του Champions League.

Η κλήρωση που έγινε πριν λίγο στη Νιόν της Ελβετίας, έστειλε τους ερυθρόλευκους πάνω στους Γερμανούς τους οποίους κέρδισαν πριν λίγο καιρό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης.

Στη φάση των «16» εφ όσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν.

Η κληρωτίδα έβγαλε μεταξύ άλλων «εμφύλιο» μεταξύ Παρί και Μονακό, ενώ ενδιαφέρον έχει το Ντόρτμουντ – Αταλάντα και Γαλατά-Γιουβέντους.

Μπενφίκα και Ρεάλ θα αναμετρηθούν ξανά όπως… προχθές όταν η Μπενφίκα κέρδισε 4-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του τερματοφύλακά της, για να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τα play off.

Τα ζευγάρια στα play in:

  • Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
  • Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
  • Κάραμπαγκ – Νιουκάστλ
  • Γαλατασαράι – Γιουβέντους
  • Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Ντόρτμουντ – Αταλάντα
  • Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

Europa League: Πήρε βαθμό ο… μισός Παναθηναϊκός, μετά το 1-1 με τη Ρόμα – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ στα play off

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:26
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3