Champions League: Με Λεβερκούζεν στα play off ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα play off του Champions League.

Η κλήρωση που έγινε πριν λίγο στη Νιόν της Ελβετίας, έστειλε τους ερυθρόλευκους πάνω στους Γερμανούς τους οποίους κέρδισαν πριν λίγο καιρό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης.

Στη φάση των «16» εφ όσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν.

Η κληρωτίδα έβγαλε μεταξύ άλλων «εμφύλιο» μεταξύ Παρί και Μονακό, ενώ ενδιαφέρον έχει το Ντόρτμουντ – Αταλάντα και Γαλατά-Γιουβέντους.

Μπενφίκα και Ρεάλ θα αναμετρηθούν ξανά όπως… προχθές όταν η Μπενφίκα κέρδισε 4-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του τερματοφύλακά της, για να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τα play off.

Τα ζευγάρια στα play in:

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Κάραμπαγκ – Νιουκάστλ

Γαλατασαράι – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

