Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του φετινού Europa League, με τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στη 17η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 20ή, παίρνοντας θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση των ομάδων απ’ την 9η έως την 24η θέση (play off) τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.
Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης που είναι ήδη γνωστά, θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (14:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.
Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στους «16» με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Ο δε Παναθηναϊκός αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα παίξει με έναν εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Κάτι που θα το γνωρίζουν μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.
Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα
Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1) Γκενκ ή Μπολόνια – Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν#2) Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος – Σέλτικ ή Λουντογκόρετς#3) Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν – Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός#4) Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα – ΠΑΟΚ ή Λιλ##ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)
Νικητές 1 – Φράιμπουργκ ή Ρόμα#Νικητές 2 – Πόρτο ή Μπράγκα#Νικητές 3 – Μίντιλαντ ή Μπέτις#Νικητές 4 – Λιόν ή Άστον Βίλα.#
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη “Besiktas Stadium”.
Διαβάστε επίσης:
Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους
Europa League: Πήρε βαθμό ο… μισός Παναθηναϊκός, μετά το 1-1 με τη Ρόμα – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ στα play off
Euroleague: Πέμπτη σερί νίκη στο ΣΕΦ και 4άδα για τον Ολυμπιακό (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.