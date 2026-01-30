search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 02:31
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 00:43

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

30.01.2026 00:43
paok – panathinaikos- new

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του φετινού Europa League, με τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στη 17η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 20ή, παίρνοντας θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση των ομάδων απ’ την 9η έως την 24η θέση (play off) τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης που είναι ήδη γνωστά, θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (14:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στους «16» με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Ο δε Παναθηναϊκός αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα παίξει με έναν εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Κάτι που θα το γνωρίζουν μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Γκενκ ή Μπολόνια – Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν#2) Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος – Σέλτικ ή Λουντογκόρετς#3) Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν – Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός#4) Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα – ΠΑΟΚ ή Λιλ##ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)

Νικητές 1 – Φράιμπουργκ ή Ρόμα#Νικητές 2 – Πόρτο ή Μπράγκα#Νικητές 3 – Μίντιλαντ ή Μπέτις#Νικητές 4 – Λιόν ή Άστον Βίλα.#

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη “Besiktas Stadium”.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

Europa League: Πήρε βαθμό ο… μισός Παναθηναϊκός, μετά το 1-1 με τη Ρόμα – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ στα play off

Euroleague: Πέμπτη σερί νίκη στο ΣΕΦ και 4άδα για τον Ολυμπιακό (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο που φέρεται να λάμβανε «δώρα» από το Κατάρ

paok – panathinaikos- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

paok lion 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

panathinaikos roma 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πήρε βαθμό ο… μισός Παναθηναϊκός, μετά το 1-1 με τη Ρόμα – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ στα play off

amazon 6654- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Wall Street Journal: Η Amazon σε συζητήσεις για επένδυση έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 01:01
kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο που φέρεται να λάμβανε «δώρα» από το Κατάρ

paok – panathinaikos- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

paok lion 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

1 / 3