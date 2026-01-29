Euroleague: Πέμπτη σερί νίκη στο ΣΕΦ και 4άδα για τον Ολυμπιακό (Photos)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 16-8 πάτησε τετράδα, ενώ χρωστάει και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-75 της Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.

Με κυριαρχικό, γρήγορο και θεαματικό μπάσκετ στο 1ο και το 4ο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, μια 5η σερί νίκη, 8η στα τελευταία εννέα ματς, αλλά κυρίως νίκη τετράδας! Για 7 δέκατα του δευτερολέπτου, όσα απέμεναν για την τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα μετά το απίστευτο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ (87-73), η ομάδα του Πειραιά απώλεσε τη διαφορά, αφού με buzzer beater δίποντο ο Γιαν Βέσελι έκλεισε την ψαλίδα στους 12 πόντους. Η Μπαρτσελόνα είχε νικήσει με +13 τον Ολυμπιακό, την 15η αγωνιστική.

Πλέον, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 16-8 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 16-9.

Αν και βρέθηκε στο +17 (27-10) στην 1η περίοδο, ο Ολυμπιακός επέτρεψε από δικές τους κακές επιλογές στην Μπαρτσελόνα να προσπεράσει και με +5 (59-64) στο τέλος της 3ης περιόδου.

Όμως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θραύση στη ρακέτα βάζοντας δύσκολα στον Γιαν Βέσελι. Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού τέλειωσε το ματς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κοψίματα, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ με 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης! Πέρασε δηλαδή τον Σάσα Βεζένκοφ που συγκέντρωσε 27 βαθμούς, με 20 πόντους με 3/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 17 πόντους με 3/10 τρίποντα. Ο Ουόρντ ειχε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κόρι Τζόσεφ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και με μόλις 2 προπονήσεις με τη νέα ομάδα του, αφήσε εξαιρετικές εντυπώσεις, στα 12:05΄΄ που έμεινε στο παρκέ, δείχνοντας πως σε λίγο καιρό θα ενσωματωθεί πλήρως και θ’ ανεβάσει επίπεδο το ήδη ανεβασμένο τις τελευταίες εβδομάδες μπάσκετ που παίζουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 15 πόντους, ενώ από 14 πόντους είχαν οι Ντάριο Μπριθουέλα και Ουίλ Κλάιμπερν. Ο τελευταίος είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στη Euroleague, για την 17η αγωνιστική όταν τραυματίστηκε απέναντι στην Μπασκόνια. Μάλιστα, ο Κλάιμπερν είχε κάνει ρεκόρ πόντων για τη σεζόν με 28 και ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα με 7/10 στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού στον 1ο γύρο. Από 12 πόντους είχαν οι Γιαν Βέσελι και Τορνικε Σενγκέλα, με τον Γεωργιανό να μαζεύει και 8 ριμπάουντ.

Το πανό των φίλων του Ολυμπιακού για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε το πανό που αφιέρωσαν στους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε κερκίδα του ΣΕΦ, στον αγώνα του Θρύλου με την Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν με αυτό τον τρόπο τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδοξα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή», ανέφερε το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δυο ομάδες κράτησαν και ενός λεπτού σιγή, έχοντας πάρει σχετική άδεια από τη διοργανώτρια.

