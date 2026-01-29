«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» : Το συγκινητικό «αντίο» των οπαδών του ΠΑΟΚ στα επτά αετόπουλα (Photos/Video)

Με σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» υποδέχθηκαν χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ τους επτά νεαρούς, που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, ενώ βρίσκονταν καθ’οδόν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Λιόν.

Πομπή συνόδευσε τις νεκροφόρες στην Τούμπα

Πομπή αυτοκινήτων και μηχανών συνόδευσε τις επτά νεκροφόρες από το αεροδρόμιο Μακεδονίας στην Τούμπα. Ο ουρανός έγινε κόκκινος με τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά να ανάβουν πυρσούς στη μνήμη των αδελφών τους.

Το πανό στη μνήμη των επτά νεαρών στη θύρα του ΠΑΟΚ στη Λιόν

Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τη Λιον στην έδρα της. Οι φίλαθλοι αποφάσισαν ως ένδειξη πένθους να μην παραστούν στο γήπεδο. Στη θήρα των φιλοξενούμενων τοποθετήθηκε ένα τεράστιο πανό που γράφει «Καλό παράδεισο, αδέλφια».

Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα

Οι κηδείες των επτά αδικοχαμένων νεαρών θα τελεστούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στο άτυπο μνημειο που έχει στηθεί έξω από την Τούμπα.

Σε σταθερή κατάσταση οι δύο τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες έφτασαν λίγο μετά τις 13.00 με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με τραύμα στο κεφάλι. Ο 28χρονος ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να παραστεί στις κηδείες των συνεπιβατών του, αλλά οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν. Ο τρίτος θα παραμείνει προς το παρόν στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση.

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακωσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική… January 29, 2026

Κατά την αναχώρησή από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο πατέρας του 20χρονου δήλωσε ότι πο γιος του «έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες των θυμάτων».

Για τον τρίτο τραυματία, ο Ά. Γεωργιάδης, διευκρίνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι «Οι Ρουμάνοι είπαν ότι θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή».

Εξήγησε ότι βρέθηκε οίδημα στον αυχένα και γι’ αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση. «Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί». Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος».

Τι προκάλεσε τελικά το τροχαίο

Το σενάριο της παρεμβολής του συστήματος lane assist μοιάζει να απομακρύνεται. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνης Ξυλουργίδης, δήλωσε ότι το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα και ότι οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ένας από τους τραυματίες δήλωσε στο Mega ότι «δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ

Συγκινεί το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ στο άδειο πέταλο του γηπέδου της Λιόν – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Νέο δυστύχημα στον δρόμο «δολοφόνο» της Ρουμανίας