Συγκινεί το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ στο άδειο πέταλο του γηπέδου της Λιόν – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

Βαρύ αναμένεται να είναι το κλίμα στον αποψινό αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιόν, δύο μόλις 24ωρα από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά.

Στη σκιά της τραγωδίας, ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις εκδρομές που ήταν προγραμματισμένες για τη Γαλλία, ενώ και οι περισσότεροι οπαδοί της ομάδας που είχαν φτάσει στη χώρα, επέστρεψαν.

Ως εκ τούτου, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί απόψε στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με το πέταλο που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του να μένει άδειο.

Στο σημείο, ωστόσο, που θα κάθονταν κανονικά οι οπαδοί της ομάδας, έχει κρεμαστεί ένα πανό, το οποίο γράφει «Καλό παράδεισο αδέρφια», στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Στη σκιά των αδικοχαμένων οπαδών, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν – Με απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα

Champions League: Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός στα play off – Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Champions League: Ιστορική πρόκριση για τους «ερυθρόλευκους» – Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2