Champions League: Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός στα play off – Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (28/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του εφετινού Champions League, με τον Ολυμπιακό να θριαμβεύει στο Άμστερνταμ επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ και να παίρνει θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης ως 18ος. Πλέον έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.
Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 10-11 και 17-18 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου).
Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (13:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία. Ο Ολυμπιακός ως 18ος θα κληρωθεί στον ενδιάμεσο γύρο με μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, με το πρώτο ματς στο Φάληρο (17-18/2 και 24-25/2.
Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο απέναντι σε μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, τότε θα συναντηθεί στους «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου. Κάτι που θα το γνωρίζει μετά την κλήρωση της Παρασκευής (30/1).
Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.
Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: ΜαρσέιγΠάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.
Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:
1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα 2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – Μονακό ή Καραμπάγκ 3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ ή Γαλατασαράι 4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Νικητές 1 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι Νικητές 2 – Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι Νικητές 3 – Λίβερπουλ ή Τότεναμ Νικητές 4 – Μπάγερν ή Άρσεναλ
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.
Διαβάστε επίσης:
Champions League: Ιστορική πρόκριση για τους «ερυθρόλευκους» – Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2
«Βόμβα» στο NBA: Οι Μπακς έτοιμοι να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο
ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για το παιχνίδι με τη Λιόν – Βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.