28.01.2026 22:05

«Βόμβα» στο NBA: Οι Μπακς να έτοιμοι να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο 

28.01.2026 22:05
Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι είναι πλέον διατεθειμένοι να αφήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα. 

Σύμφωνα με SPN τα «Ελάφια» δέχονται προσφορές για τις  5 Φεβρουαρίου που λήγει το trade (η περίοδος ανταλλαγών) του ΝΒΑ, αλλά αν δεν έχουν κάποια πρόταση που να αναλογεί στο μέγεθος του ταλέντου του Γιάννη, τότε μπορεί να μεταθέσουν την μεταγραφή τους και για το καλοκαίρι.

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι και πιο έτοιμοι να χτίσουν την ομάδα για την μετά Αντετοκούνμπο εποχή. Πάντως αρκετές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον δύο φορές MVP, ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει τη διοίκηση των Ελαφιών ότι πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

