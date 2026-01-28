«Βόμβα» στο NBA: Οι Μπακς να έτοιμοι να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο 

Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι είναι πλέον διατεθειμένοι να αφήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα με SPN τα «Ελάφια» δέχονται προσφορές για τις 5 Φεβρουαρίου που λήγει το trade (η περίοδος ανταλλαγών) του ΝΒΑ, αλλά αν δεν έχουν κάποια πρόταση που να αναλογεί στο μέγεθος του ταλέντου του Γιάννη, τότε μπορεί να μεταθέσουν την μεταγραφή τους και για το καλοκαίρι.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι και πιο έτοιμοι να χτίσουν την ομάδα για την μετά Αντετοκούνμπο εποχή. Πάντως αρκετές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον δύο φορές MVP, ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει τη διοίκηση των Ελαφιών ότι πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Διαβάστε επίσης

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟ

«Αινιγματικός» Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν θα τελειώσω τη σεζόν στους Bucks, το κοιτάω μέρα τη μέρα (video)

Tούμπα: Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 7 θύματα στη Ρουμανία (Photos)