«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα την Τρίτη, 27/1, στη Ρουμανία, απέτισαν φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ.

Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, προκειμένου να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα που παίζει απόψε στις 22:00 με τον Άγιαξ.

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, 28/1, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό σημείο του Άμστερνταμ, από όπου θα ξεκινήσουν αργότερα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το γήπεδο όπου θα λάβει χώρα η αναμέτρηση για το Champions League.

Εκεί, ύψωσαν ένα πανό αφιερωμένο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, το οποίο έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη τους.

