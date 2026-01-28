Βρούτσης για οπαδούς ΠΑΟΚ: «Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής των αθλητικών δραστηριοτήτων» (video)

«Το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανώτριων αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας για το θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Η Ελλάδα είναι βαθιά συγκινημένη, καθώς χάθηκαν επτά νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Βρούτσης γνωστοποίησε ότι «δεν κινδυνεύει η ζωή των τριών τραυματιών και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα». Σχετικά με τη μεταφορά των σορών, ανέφερε ότι «είναι έτοιμο ένα C130, προκειμένου να έρθουν στη χώρα το συντομότερο δυνατό».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή και με την ΕΠΟ, αλλά και με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Αθλητισμού και η Πολιτεία είναι στο πλευρό της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Όσον αφορά στην αναβολή του αγώνα, την οποία δεν έκανε δεκτή η UEFA, σχολίασε ότι αυτό είναι ένα θέμα «που ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες». Ανέφερε, ωστόσο, ότι «το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανώτριων αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων».

Συμπλήρωσε ότι «οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα».

