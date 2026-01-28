ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για το παιχνίδι με τη Λιόν – Βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία (Photos)

Σκυθρωποί και εμφανώς επηρεασμένοι από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, αναχώρησαν για τη Λιόν οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στη γαλλική πόλη, για να ολοκληρώσει την Πέμπτη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League.

Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του Δικεφάλου, αλλά και την απώλεια του 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα, μετά το άκουσμα της είδησης.

Η αποστολή των Θεσσαλονικέων αναχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/26) , καθώς η UEFA αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα που ζήτησε ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League στο Groupama Stadium με τους φιλάθλους του να έχουν ανακοινώσει ότι η εξέδρα τους θα μείνει κλειστή, μετά την τραγωδία με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους στη Ρουμανία.

Διαβάστε επίσης:

Tούμπα: Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 7 θύματα στη Ρουμανία (Photos)

Βρούτσης για οπαδούς ΠΑΟΚ: «Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής των αθλητικών δραστηριοτήτων» (video)

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα