28.01.2026 18:29

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για το παιχνίδι με τη Λιόν – Βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία (Photos)

28.01.2026 18:29
Σκυθρωποί και εμφανώς επηρεασμένοι από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, αναχώρησαν για τη Λιόν οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στη γαλλική πόλη, για να ολοκληρώσει την Πέμπτη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League.

Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του Δικεφάλου, αλλά και την απώλεια του 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα, μετά το άκουσμα της είδησης.

Η αποστολή των Θεσσαλονικέων αναχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/26) , καθώς η UEFA αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα που ζήτησε ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League στο Groupama Stadium με τους φιλάθλους του να έχουν ανακοινώσει ότι η εξέδρα τους θα μείνει κλειστή, μετά την τραγωδία με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους στη Ρουμανία. 

1 / 3