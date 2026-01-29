Στη σκιά των αδικοχαμένων οπαδών, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν – Με απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τον τελευταίο τους αγώνα στην League Phase του Europa League (όλα τα ματς στις 22:00), με τον «δικέφαλο» να πηγαίνει στο ματς κάτω από πολύ βαρύ κλίμα λόγω του άδικου χαμού των 7 οπαδών του σε τροχαίο.

Η Λιόν αυτό που θέλει είναι να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα έχει έξι νίκες στις επτά αγωνιστικές και με 18 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων έναντι της Άστον Βίλα (14-3 οι Γάλλοι και 11-4 οι Άγγλοι). Η λογική λέει πως μία απλή νίκη για την Ολιμπίκ, όπως αυτή της περασμένης Πέμπτης (22/1) επί της Γιουνγκ Μπόις (0-1) στη Βέρνη, θα την κρατήσει στην πρώτη θέση, δίνοντάς της το απόλυτο πλεονέκτημα ως τον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Δεδομένο, πάντως, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών για τον 52χρονο Πορτογάλο προπονητή.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έρχεται από την επικράτηση με 2-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας, νίκη που «σφράγισε» την παρουσία της στην ενδιάμεση φάση του Europa League και της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω -μέχρι και την οκτάδα, έστω με ελάχιστες πιθανότητες. Οι Θεσσαλονικείς θα είναι ξεκούραστοι σωματικά, αλλά το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του έχει επισκιάσει τα πάντα. Αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου δεν έχει απουσίες.

Με απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρόμα (22:00, ANT1, CosmoteSports 3HD) την ίδια ώρα στο ΟΑΚΑ.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη συνθήκη, καθώς λόγω των πολλών απουσιών από τραυματισμούς, τιμωρίες, ιώσεις κι αποχωρήσεις συμπλήρωσε μετά… βίας 20άδα, συμπεριλαμβάνοντας 6 «μικρούς» απ’ τη List B.

Συγκεκριμένα εκτός πλάνων του Ισπανού τεχνικού έχουν τεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έχει συμπληρώσει κάρτες, οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Επιπλέον σε σχέση με την αρχική List A των «πράσινων» έχουν αποχωρήσει πλέον ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Ματέους Τετέ, Αντριάνο Μπρέγκου, Έλτον Φικάι, ενώ δεν έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες και Σαντίνο Αντίνο.

Παρά τα προβλήματα πάντως, οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το «τρίποντο» και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις τους στο Europa League, προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία ενόψει του ενδιάμεσου γύρου των νοκ-άουτ εισόδου στους «16».

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (όλα τα ματς στις 22:00)

Παναθηναϊκός – Ρόμα

Λιόν – ΠΑΟΚ

Αστον Βίλα – Σάλτσμπουργκ

Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν

Σέλτικ – Ουτρέχτη

Μίντιλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Πόρτο – Ρέιντζερς

Στεάουα – Φενερμπαχτσέ

Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα

Γκενκ- Μάλμε

Γκόου Αχεντ Ιγκλς – Μπράγκα

Λιλ – Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς – Νις

Μακάμπι Τελ Αβίβ- Μπολόνια

Νότιγχαμ -Φερεντσβάρος

Μπέτις – Φέγενορντ

Στουρμ Γκρατς – Μπραν

Στουτγάρδη – Γιουνγκ Μπόις

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιόν 18 Αστον Βίλα 18 Φράιμπουργκ 17 Μίντιλαντ 16 Μπράγκα 16 Ρόμα 15 Φερεντσβάρος 15 Μπέτις 14 Πόρτο 14 Γκενκ 13 Ερυθρός Αστέρας 13 ΠΑΟΚ 12 Στουτγκάρδη 12 Θέλτα 12 Μπολόνια 12 Νότινγχαμ 11 Βικτόρια Πλζεν 11 Φενερμπαχτσέ 11 Παναθηναϊκός 11 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10 Λιλ 9 Μπραν 9 Γιουνγκ Μπόις 9 Σέλτικ 8 Λουντογκόρετς 7 Φέγενορντ 6 Βασιλεία 6 Σάλτσμπουργκ 6 Στεάουα 6 Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6 Ρέιντζερς 4 Στουρμ Γκρατς 4 Νις 3 Ουτρέχτη 1 Μάλμε 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1

