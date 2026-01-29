search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 22:24
29.01.2026 22:07

ΣΕΦ: «Πετάξτε ψηλά αετοί – Με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή» – Το πανό των φίλων του Ολυμπιακού για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

29.01.2026 22:07
Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε το πανό που αφιέρωσαν στους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε κερκίδα του ΣΕΦ, στον αγώνα του Θρύλου με την Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν με αυτό τον τρόπο τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδοξα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή», ανέφερε το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δυο ομάδες κράτησαν και ενός λεπτού σιγή, έχοντας πάρει σχετική άδεια από τη διοργανώτρια.

