Φάλαινα στον Παγασητικό: Φόβοι ότι είναι τραυματισμένη και βρίσκεται σε κίνδυνο – Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Βόλου

Τραυματισμένη και σε κίνδυνο είναι πολύ πιθανό να είναι η φάλαινα, η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε εντοπιστεί να κολυμπά στον Παγασητικό κόλπο.

Αυτό τονίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Οι κινήσεις της φάλαινας είχε καταγραφεί το περασμένο Σάββατο (24/1) σε βίντεο από ψαράδες, το οποίο αναρτήθηκε κατόπιν σε ομάδα ειδική με θέματα αλιείας στο youtube.

Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση, καθώς η παρουσία του κητώδους στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σπάνια περίπτωση.

«Παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ. Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου:

«Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ). Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση

Τηλέφωνο επικοινωνίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (τηλ.: 2421353800 & 108) ΑΡΙΩΝ (τηλ.:6931319931- 6945644994)».

Διαβάστε επίσης: