search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 10:55

Φάλαινα στον Παγασητικό: Φόβοι ότι είναι τραυματισμένη και βρίσκεται σε κίνδυνο – Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Βόλου

30.01.2026 10:55
falaina_pagasitikos_new

Τραυματισμένη και σε κίνδυνο είναι πολύ πιθανό να είναι η φάλαινα, η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε εντοπιστεί να κολυμπά στον Παγασητικό κόλπο.

Αυτό τονίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Οι κινήσεις της φάλαινας είχε καταγραφεί το περασμένο Σάββατο (24/1) σε βίντεο από ψαράδες, το οποίο αναρτήθηκε κατόπιν σε ομάδα ειδική με θέματα αλιείας στο youtube.

Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση, καθώς η παρουσία του κητώδους στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σπάνια περίπτωση.

«Παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ. Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου:

«Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ). Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση

Τηλέφωνο επικοινωνίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (τηλ.: 2421353800 & 108) ΑΡΙΩΝ (τηλ.:6931319931- 6945644994)».

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
indonisia-mastigwma
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για εξωσυζυγικό σεξ και αλκοόλ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα – Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

india_fire
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από φωτιά σε δύο κτίρια στην Καλκούτα

mitota new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο αεροδρόμιο Καστελίου ο Μητσοτάκης – Υπογράφεται συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ξεκινάει ο ΒΟΑΚ

chara-pappa-new
LIFESTYLE

Χαρά Παππά: «Λόγω του κορωνοϊού έχω ακόμα κάποια νευρολογικά θέματα – Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:52
indonisia-mastigwma
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για εξωσυζυγικό σεξ και αλκοόλ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα – Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

india_fire
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από φωτιά σε δύο κτίρια στην Καλκούτα

1 / 3